দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক উরী ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর সিউলে অবস্থিত। বাংলাদেশে কোরিয়ান বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠানটি শাখা ব্যাংকিং পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংকটি ঢাকার বিভিন্ন শাখার জন্য আইটি সিকিউরিটি অফিসার পদে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
পদের নাম: আইটি সিকিউরিটি অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইনফরমেশন টেকনোলজিতে বিএসসি/ কম্পিউটার সাইন্স অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: প্রার্থীদের ব্যাংকিং আইটি সেক্টরে কাজে দক্ষ হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৫–৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।