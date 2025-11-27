হোম > চাকরি > ব্যাংক

দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক উরী ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর সিউলে অবস্থিত। বাংলাদেশে কোরিয়ান বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠানটি শাখা ব্যাংকিং পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংকটি ঢাকার বিভিন্ন শাখার জন্য আইটি সিকিউরিটি অফিসার পদে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

পদের নাম: আইটি সিকিউরিটি অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইনফরমেশন টেকনোলজিতে বিএসসি/ কম্পিউটার সাইন্স অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: প্রার্থীদের ব্যাংকিং আইটি সেক্টরে কাজে দক্ষ হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৫–৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

অগ্রণী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদের ফল প্রকাশ

৯ ব্যাংক ও ২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

অফিসার পদে এনআরবিসি ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

অগ্রণী ব্যাংক চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

কর্মী নেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, আবেদন শেষ ২৫ নভেম্বর

পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

৮৫২ অফিসার নেবে সাত ব্যাংক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা