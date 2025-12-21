হোম > চাকরি > ব্যাংক

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৪ ডিসেম্বর

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে অডিট অফিসিয়াল-উপ টু ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অডিট অফিসিয়াল, (উপ টু ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএম/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: অডিটিং/জেনারেল ব্যাংকিং/গ্রাহক পরিষেবা, ক্রেডিট অপারেশন এবং ডকুমেন্টেশন, বৈদেশিক বাণিজ্য অপারেশন এবং ডকুমেন্টেশন অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত কার্যাবলীতে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবদেন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

