কৃষি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১টি পদে ১ জনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টা (সার্বক্ষণিক)।
পদমর্যাদা: উপমহাব্যবস্থাপক।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীর অবশ্যই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত মেজর/সমমান পদমর্যাদা থেকে অবসরপ্রাপ্ত হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তা কার্যক্রম হিসেবে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করার সক্ষমতা থাকতে হবে। ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং আধুনিক ঝুঁকি/নিরাপত্তা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৫৫ বছর।
চুক্তির মেয়াদ: ২ বছর (নবায়নযোগ্য)।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জীবনবৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আবেদনপত্র ‘উপমহাব্যবস্থাপক, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০’ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।