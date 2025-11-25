হোম > চাকরি > ব্যাংক

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে চিফ লিগ্যাল অফিসার (সিএলও) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করেত পারবেন।

পদের নাম: চিফ লিগ্যাল অফিসার (সিএলও)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি এবং এলএলএম।

অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজের দক্ষতা, বিশেষ করে ব্যাংকিং, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেট আইনি বিষয়ে।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

