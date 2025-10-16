ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা

বেসরকারি আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে রিটেইল অ্যান্ড এসএমই ব্যাংকিং বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনি রিলেশনশিপ অফিসার, ব্রাঞ্চ সেলস (রিটেইল অ্যান্ড এসএমই ব্যাংকিং)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।
বেতন: ৩১,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী উৎসব বোনাস, হাসপাতালে ভর্তি এবং মাতৃত্বকালীন প্রতিদান, ছুটির সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।