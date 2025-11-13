হোম > চাকরি > ব্যাংক

৮৫২ অফিসার নেবে সাত ব্যাংক

চাকরি ডেস্ক 

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির তত্ত্বাবধানে ৭টি ব্যাংক সমন্বিতভাবে প্রার্থী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এতে সাতটি ব্যাংকে অফিসার (ক্যাশ) পদে মোট ৮৫২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার (ক্যাশ)।

পদসংখ্যা: ৮৫২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোয় ন্যূনতম একটিতে প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে সরকারনির্ধারিত নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

ব্যাংকগুলো: সোনালী ব্যাংক পিএলসি (৩৪টি), অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি (৩০০টি), রূপালী ব্যাংক পিএলসি (২০০টি), বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি (৪১টি), বেসিক ব্যাংক লিমিটেড (৪৮টি), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (১৬১টি) এবং প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক (৭টি)।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদন ফি: ২০০ টাকা।

সতর্কতা: একজন প্রার্থী কোনো একটি পদের বিপরীতে একবারই আবেদন দাখিল করতে পারবেন। দাখিল করা আবেদন পরিবর্তন, পরিমার্জন কিংবা বাতিল করা যাবে না। কাজেই আবেদন দাখিলের আগে সিভিতে উল্লিখিত তথ্যাদির (নাম, পিতা ও মাতার নাম ইত্যাদি) সঠিকতা এবং প্রতিষ্ঠান পছন্দক্রম সতর্কতার সঙ্গে যাচাইপূর্বক আবেদন দাখিল করতে হবে।

আবেদনে প্রদত্ত সার্বিক তথ্য, ছবি, স্বাক্ষর ইত্যাদি ভেরিফিকেশন সাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হবে। অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্যসম্বলিত আবেদন কোনো ধরনের যোগাযোগ ছাড়াই বাতিল করা হবে। প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীদের প্রবেশপত্র ডাউনলোড ও নির্বাচনী পরীক্ষার তারিখ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

