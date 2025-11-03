হোম > চাকরি > ব্যাংক

আল-আরাফাহ ব্যাংকের আর্থিক প্রশাসন বিভাগে চাকরি, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক (এআইবিএল)। প্রতিষ্ঠানটিতে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশনের (এসইও-এসএভিপি) শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: অফিসার, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন (এসইও-এসএভিপি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (বাণিজ্য শাখা) অথবা এমবিএ।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময় : ১৬ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

