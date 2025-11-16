পূবালী ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পূবালী ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ‘হেড অব ব্র্যান্ড’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
পদের নাম: হেড অব ব্র্যান্ড
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রিসহ ভালো একাডেমিক ফলাফল থাকতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি/সমমানের জিপিএ বা সিজিপিএ থাকলে আবেদনযোগ্য হবেন না। বিদেশি ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক সমমান সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বহুজাতিক কোম্পানিতে কমপক্ষে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বর্তমানে হেড/ডেপুটি হেড অব ব্র্যান্ড বা সমমানের পদে সফলভাবে কাজ করার প্রমাণিত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৫০ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের ‘জেনারেল ম্যানেজার, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশন, পূবালী ব্যাংক পিএলসি, ২৬ দিলকুশা এ/সি, ঢাকা-১০০০’ বরারবর আবেদন পৌঁছাতে হবে। এ ছাড়া এখানে ক্লিক করে প্রার্থী প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।