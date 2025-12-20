সমন্বিত তিন ব্যাংকের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ২৯৪৪

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত দুটি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ২ হাজার ৯৪৪ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
গত বুধবার বিএসসিএসের পরিচালক মিজানুর রহমান আকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো: সোনালী ব্যাংক পিএলসি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন।
২০২২ সাল ভিত্তিক ‘সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)/উপসহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল)’-এর ১৮টি শূন্য পদে নিয়োগের উদ্দেশে ২০২৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই নিয়োগে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে যোগ্য বিবেচিত ২ হাজার ৯৪৪ জন প্রার্থীর ৩ ঘণ্টাব্যাপী (১ ঘণ্টা প্রিলিমিনারি ও ২ ঘণ্টা লিখিত) পরীক্ষা ৩ জানুয়ারি বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ডেমরায় অবস্থিত সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে এই পরীক্ষার সিলেবাস উল্লেখ রয়েছে। প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ইতিমধ্যে আপলোড করা হয়েছে। প্রার্থীরা পরীক্ষা শুরুর আগপর্যন্ত ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রবেশপত্র ব্যতিরেকে কোনো প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।