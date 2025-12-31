কল সেন্টার এজেন্ট পদে চাকরি দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিডেট। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি কল সেন্টার এজেন্ট পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: কল সেন্টার এজেন্ট।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: হেল্প লাইনের মাধ্যমে গ্রাহকদের অভিযোগ ও প্রশ্নের উত্তর, অন্যান্য বিভাগ বা বিভাগ এবং গ্রাহকদের সঙ্গে মেইল যোগাযোগে দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি