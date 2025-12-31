হোম > চাকরি > ব্যাংক

কল সেন্টার এজেন্ট পদে চাকরি দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিডেট। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি কল সেন্টার এজেন্ট পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: কল সেন্টার এজেন্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: হেল্প লাইনের মাধ্যমে গ্রাহকদের অভিযোগ ও প্রশ্নের উত্তর, অন্যান্য বিভাগ বা বিভাগ এবং গ্রাহকদের সঙ্গে মেইল যোগাযোগে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

