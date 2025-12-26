হোম > চাকরি > ব্যাংক

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১০ জানুয়ারি

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে মনিটরিং অফিসিয়ালস পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মনিটরিং অফিসিয়ালস।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/ এমবিএম/ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপ্লিকেশন এবং আইটি টুলগুলোতে দক্ষতা। ব্যাংকিং কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রক সম্মতি সম্পর্কে সুপরিকল্পিত জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে আল-আরাফাহ্‌ ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ২৪ ডিসেম্বর

সমন্বিত তিন ব্যাংকের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ২৯৪৪

অফিসার পদে কর্মী নেবে মিডল্যান্ড ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

স্নাতক পাসে প্রাইম ব্যাংকে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ব্যাংক এশিয়া, নেই বয়সসীমা

ক্রেডিট অ্যানালিস্ট পদে কর্মী নেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

ক্রেডিট অ্যানালিস্ট পদে কর্মী নেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

ম্যানেজার পদে প্রাইম ব্যাংকে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

স্নাতক পাসে মেঘনা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা