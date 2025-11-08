রূপালী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৩০ নভেম্বর

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ১টি পদে মোট ১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: চিফ সিকিউরিটি অফিসার (সিএমও)।
পদ সংখ্যা: ১টি।
পদমর্যাদা: উপমহাব্যবস্থাপক (চুক্তিভিত্তিক)।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রতিরক্ষা বাহিনী/ আইন শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফসরপ্রাপ্ত মেজর বা এএসপি পদমর্যাদার কর্মকর্তা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ৪০ বছর, সর্বোচ্চ ৬০ বছর।
শর্তাবলী: আবেদনকারীকে বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে ন্যূনতম স্নাতক/সমমান ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। চাকরিরত প্রার্থীকে অবশ্যই স্ব–স্ব কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনপত্রের সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সকল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, সম্প্রতি তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে। অসম্পূর্ণ/ভুল তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র কোনো প্রকার যোগাযোগ ব্যতিরেকেই বাতিল করা হবে। যোগ্যতা/অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাছাইকৃত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের ‘উপমহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগ, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০’ বরাবর ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।