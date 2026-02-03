এনটিআরসিএর অধীনে বড় নিয়োগ, পদ ১৩,৫৫৯

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) অষ্টম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এই নিয়োগে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ‘প্রতিষ্ঠান প্রধান’ ও ‘সহকারী প্রধান’ পদে ১৩ হাজার ৫৫৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
অধিদপ্তরের নাম: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
পদের নাম: অধ্যক্ষ।
পদসংখ্যা: ৫৮৪টি।
প্রতিষ্ঠান: স্নাতক (পাস) কলেজ।
পদের নাম: উপাধ্যক্ষ।
পদসংখ্যা: ৬২৭টি।
প্রতিষ্ঠান: স্নাতক (পাস) কলেজ।
পদের নাম: অধ্যক্ষ।
পদসংখ্যা: ৭৬৮টি।
প্রতিষ্ঠান: উচ্চমাধ্যমিক কলেজ।
পদের নাম: প্রধান শিক্ষক।
পদসংখ্যা: ৩,৯২৩টি।
প্রতিষ্ঠান: মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
পদের নাম: সহকারী প্রধান শিক্ষক।
পদসংখ্যা: ৩,৮৭২টি।
প্রতিষ্ঠান: মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
পদের নাম: প্রধান শিক্ষক।
পদসংখ্যা: ৫০৪টি।
প্রতিষ্ঠান: নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
অধিদপ্তরের নাম: কারিগর শিক্ষা অধিদপ্তর।
পদের নাম: অধ্যক্ষ।
পদসংখ্যা: ১১০টি।
প্রতিষ্ঠান: ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা।
পদের নাম: সুপার।
পদসংখ্যা: ৪০টি।
প্রতিষ্ঠান: ভোকেশনাল।
অধিদপ্তরের নাম: মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।
পদের নাম: অধ্যক্ষ।
পদসংখ্যা: ৩৪টি।
প্রতিষ্ঠান: কামিল।
পদের নাম: উপাধ্যক্ষ।
পদসংখ্যা: ৫৩টি।
প্রতিষ্ঠান: কামিল।
পদের নাম: অধ্যক্ষ।
পদসংখ্যা: ২০২টি।
প্রতিষ্ঠান: ফাজিল।
পদের নাম: উপাধ্যক্ষ।
পদসংখ্যা: ৩৪৩টি।
প্রতিষ্ঠান: ফাজিল।
পদের নাম: অধ্যক্ষ।
পদসংখ্যা: ২১৯টি।
প্রতিষ্ঠান: আলিম।
পদের নাম: উপাধ্যক্ষ।
পদসংখ্যা: ৩৭৭টি।
প্রতিষ্ঠান: আলিম।
পদের নাম: সুপার।
পদসংখ্যা: ৮৯৯টি।
প্রতিষ্ঠান: দাখিল।
পদের নাম: সহকারী সুপার।
পদসংখ্যা: ১,০০৪টি।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: তিন অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বশেষ জারি করা জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা মোতাবেক কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা প্রযোজ্য।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এনটিআরসিএর এই ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ফরমে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি এবং ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আবেদনের শেষ সময়
১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ রাত ১১:৫৯ পর্যন্ত। ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ রাত ১১:৫৯ পর্যন্ত টাকা জমা দেওয়া যাবে।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি