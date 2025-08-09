হোম > চাকরি

১০১ কর্মী নেবে দুদক

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে । প্রতিষ্ঠানটির ২ ধরনের শূন্য পদে মোট ১০১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে । গত ৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে । ১৩ আগস্ট থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে ।

পদের নাম ও সংখ্যা : কনস্টেবল , ৯ টি । শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত বোর্ড থেকে দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । বেতন : ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা ।

পদের নাম : অফিস সহায়ক , ১০ টি । শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ বেতন : ৮২৫০-২০,০১০ টাকা ।

বয়সসীমা : ১৮-৩২ বছর । আবেদন ফি : ৫৬ টাকা ।

আবেদন পদ্ধতি আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবদেন করতে পারবেন ।

আবেদনের শেষ সময় ১১ সেপ্টেম্বর , ২০২৫ ।

সম্পর্কিত

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ১১৭ জনের চাকরি

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে ৯৩ জনের চাকরি

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে ৭২ জনের চাকরি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

৩৪ কর্মী নেবে হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, আবেদন শেষ ১৬ আগস্ট

৩৫ হাজার টাকা বেতনে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরি

বেবিচকের হিসাবরক্ষক পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫ প্রার্থী

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশনের লিখিত পরীক্ষা ২৩ আগস্ট

ডেসকোর ৬ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা