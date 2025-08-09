১০১ কর্মী নেবে দুদক

দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে । প্রতিষ্ঠানটির ২ ধরনের শূন্য পদে মোট ১০১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে । গত ৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে । ১৩ আগস্ট থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে ।
পদের নাম ও সংখ্যা : কনস্টেবল , ৯ টি । শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত বোর্ড থেকে দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ । বেতন : ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা ।
পদের নাম : অফিস সহায়ক , ১০ টি । শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ বেতন : ৮২৫০-২০,০১০ টাকা ।
বয়সসীমা : ১৮-৩২ বছর । আবেদন ফি : ৫৬ টাকা ।
আবেদন পদ্ধতি আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবদেন করতে পারবেন ।
আবেদনের শেষ সময় ১১ সেপ্টেম্বর , ২০২৫ ।