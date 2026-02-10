হোম > চাকরি > সরকারি

৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২৩৮৫

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত

৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১২ হাজার ৩৮৫ জন।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে পিএসসির ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়েছে। পিএসসির ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেন পিএসসি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরিন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ৯ এপ্রিল।

১ হাজার ৭৫৫টি ক্যাডার ও ৩৮৫টি নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ দিতে গত বছরের ২৬ নভেম্বরে ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এ বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদন করেছিলেন ২ লাখ ৯০ হাজার ৯৫১ জন পরীক্ষার্থী। গত ৩০ জানুয়ারি ঢাকা ও অন্য সাতটি বিভাগীয় শহরের ১৯০টি কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পর্কিত

অফিসার পদে কর্মী নেবে এসএমসি, থাকছে না বয়সসীমা

বেপজায় ৯৯ পদে চাকরির খবর

ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে চাকরি

এসএসসি পাসে ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার, নিয়োগ ১১ জেলায়

রানার গ্রুপে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

জাতীয় জাদুঘরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৫৫

চাকরির প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে মানসম্মত সিভি বানান

চীনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নতুন সুযোগ

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার এক মাসের মধ্যে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

স্বাস্থ্য ক্যাডারে ৩০০ পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষা শুধু ‘ভাইভা’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা