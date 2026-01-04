হোম > চাকরি

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: বিকেলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তায় পরীক্ষার্থীরা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি সকালের পরিবর্তে বিকেলে হবে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে দুশ্চিন্তায় আছেন দুর্গম এলাকা থেকে জেলা শহরে এসে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা। জানুয়ারি মাসে কনকনে শীতের মধ্যে পরীক্ষা দিতে তাঁদের ভোগান্তির শিকার হতে হবে বলেও অনেকে জানান। তাঁদের অনেকে পরীক্ষা পেছানোর দাবি তুলেছেন। তাঁরা বলছেন, এই শীতে বিকেলে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরতে তাঁদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হবে। কেননা বর্তমানে সাড়ে ৫টার দিকে সন্ধ্যা হয়। আর পরীক্ষার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত।

রোববার (৪ জানুয়ারি) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী ৯ জানুয়ারি সকাল ১০টার পরিবর্তে বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত পরীক্ষা হবে। তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত দেশের সব জেলায় একযোগে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

ভোলা জেলার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মনপুরা উপজেলার পরীক্ষার্থী মো. আজগর আলী বলেন, ‘হঠাৎ পরীক্ষার সময় পরিবর্তনের খবর শুনে আমার অনেক খারাপ লেগেছে। সকালে পরীক্ষা হলে কষ্ট কম হতো। তখন পরীক্ষা দিয়ে ওই দিনই বাড়ি ফেরা যেত। কিন্তু বিকেলে পরীক্ষার সময় নির্ধারিত করার কারণে সমস্যা হবে। বিকেলে পরীক্ষা শেষে মনপুরা উপজেলায় ফেরার কোনো সুযোগ নেই। তখন অনেক নারী পরীক্ষার্থী কোথায় রাতে থাকবে, সেই বিষয়টি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ভেবে দেখা উচিত।’ তিনি পরীক্ষাটি অন্তত ১ মাস পেছানোর দাবি জানান।

আরিফ হোসেন নামে একজন বলেন, মনপুরা উপজেলার হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেবেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে নারী। তাঁদের যাওয়া আসার সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিও সরকারের ভাবা উচিত।

চরফ্যাশন উপজেলার দক্ষিণ আইচা থানার পরীক্ষার্থী নুসরাত জাহান বলেন, ‘জেলা সদর থেকে আমাদের উপজেলা দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার। বিকেলে পরীক্ষা শেষ হলে বাড়ি ফিরব কীভাবে।’

ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার মশাখালী ইউনিয়নের পরীক্ষার্থী মোসা. ফাতেমা সুলতানা বলেন, পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সময়টা অনেক কম। পড়ুয়া শিক্ষার্থী ছাড়া স্বল্প সময়ে ভালো ফলাফল করা সম্ভব না। আরও একটু বেশি সময় পেলে ভালো হতো। পরীক্ষাটা কিছুদিন পরে নিলে ভালো হতো।

একই এলাকার পরীক্ষার্থী আল রুবাই বিন হাসান বলেন, ‘প্রাথমিক পরীক্ষার আবেদনের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে নভেম্বর মাসে। পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করা হয় জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। সাধারণত প্রাথমিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সময় পাওয়া যায় কমপক্ষে আট মাস থেকে এক বছর। এবার এত দ্রুত কেন পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, জানি না। পরীক্ষাটা কিছুদিন পিছিয়ে শীতের পরে দিলে ভালো হতো।’

ধোবাউড়া উপজেলার কলসিন্ধুর গ্রামের অনামিকা রায় বলেন, ‘আমার গ্রাম এবং ময়মনসিংহের দূরত্ব ৬৫ কিলোমিটার। এখান থেকে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে বিকেলে আসা খুবই কঠিন। অন্তত পরীক্ষা সকালের দিকে হলে ভালো হয়। আমরা চাই, পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করে নতুন সরকারের সময় নেওয়া হোক। শোনা যাচ্ছে, অনেকের নাকি চাকরি হয়ে গেছে। তাদের মামা-চাচারা বড় সরকারি কর্মকর্তা।’

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী একজনের অভিভাবক গফরগাঁও মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক কমলেন্দু দাস বলেন, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ভালো প্রস্তুতি দরকার। এবার পরীক্ষার্থীরা মনে হয় কম সময় পেলেন।

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীর বাহেরচরের গঙ্গীপাড়া এলাকার তানজিলা আক্তার বলেন, পটুয়াখালী থেকে রাঙ্গাবালী একটি বিচ্ছিন্ন উপজেলা। সকালে লঞ্চযোগে নৌপথে বাহেরচর আসা যায়। বিকেলে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হলো স্পিডবোট। কিন্তু শীত ও কুয়াশার কারণে স্পিডবোটগুলো এ সময় বন্ধ থাকে। তাই পরীক্ষা শেষ করে বাড়িতে আসার কোনো ব্যবস্থা নেই। এমন অবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাছে জোর আবেদন জানাচ্ছি, এই নিয়োগ পরীক্ষাটি যাতে কিছুদিন পরে নেওয়া হয়। তাহলে আমাদের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের কষ্ট কিছুটা কম হবে।’

রাঙ্গাবালী চর মোনতাজের বাসিন্দা মাইশা আক্তার বলেন, ‘এমনিতেই শীতের প্রকোপ বেশি। তার ওপর আমার এলাকায় আসার জন্য বিকেলে কোনো যোগাযোগব্যবস্থা নেই। দিনের বেলা আসতে গেলেই নৌপথে দু-তিনটি রুট ব্যবহার করতে হয়। তাই এই পরীক্ষায় অংশ নেওয়া আমাদের জন্য খুবই কঠিন; অথচ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতেই হবে।’

(প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন ভোলা প্রতিনিধি মো. শিমুল চৌধুরী, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি ইলিয়াস আহমেদ ও কলাপাড়া প্রতিনিধি মোয়াজ্জেম হোসেন)

