হোম > ইসলাম

বৃহস্পতিবার রাতের বিশেষ দোয়া ও আমল

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ 

তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করছেন এক মুসল্লি। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামে বৃহস্পতিবার রাত, অর্থাৎ জুমার রাত, বিশেষ ফজিলতপূর্ণ। এই রাতে বান্দার দোয়া আল্লাহ তাআলা অধিক গ্রহণ করেন। হাদিসে এসেছে—রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা জুমার রাতে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো। কারণ, এ রাতে তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়।’ (সুনান দারিমি: ২৭৯১)

এ ছাড়া জুমার দিন ও রাতের একটি সময়ে বান্দার দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। তাই এই রাত ইবাদত, জিকির ও দোয়ার মাধ্যমে কাটানো অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বৃহস্পতিবার রাতের বিশেষ আমলসমূহ—

১. কোরআন তিলাওয়াত: সুরা কাহাফ, সুরা ইয়াসিন পড়া উত্তম। সুরা ইখলাস, ফালাক ও নাস তিনবার করে পড়া উচিত।

২. দরুদ শরিফ পাঠ: দরুদে ইবরাহিম বা অন্য দরুদ বেশি বেশি পড়তে হবে। অন্তত ১০০ বার দরুদ শরিফ পড়লে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়।

৩. ইস্তিগফার ও তাওবা: পড়তে হবে—‘আস্তাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি। লা হাওলা ওয়া কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিইয়িল আজিম।’

৪. জিকির: সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার। আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার। আল্লাহু আকবর ৩৪ বার।

৫. বিশেষ দোয়া: দোয়ায়ে ইউনুস—‘লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ-জালিমিন।’

সুরা জুমুআর তাৎপর্য, ফজিলত ও অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট

হাজতের দোয়া—আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিকা ওয়া রাহমাতিকা ফা-ইন্নাহু লা ইয়ামলিকুহা ইল্লা আনতা

৬. নফল নামাজ: ২ রাকাত সালাতুল হাজত পড়ে দোয়া করা। রাতের শেষ ভাগে তাহাজ্জুদ আদায় করা।

৭. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা: নিজের, পরিবারের এবং পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করা। রোগমুক্তি, রিজিকের বরকত ও গুনাহ মাফের দোয়া করা।

জুমার দিন: আত্মশুদ্ধি ও সম্মিলিত চেতনার অনন্য প্রতীক

পরিশেষে, বৃহস্পতিবার রাতকে ইবাদত, তিলাওয়াত, দরুদ, ইস্তিগফার ও দোয়ায় পরিপূর্ণ করলে আল্লাহর রহমত লাভ করা যায়। এই রাত হলো দোয়া কবুলের বিশেষ সময়, তাই এটিকে সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগানো প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

লেখক: প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

সম্পর্কিত

ইসলামে শাসক ও জনগণের সম্পর্কের রূপরেখা

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

মরুর বুকে বিশ্বস্ততার বাতিঘর হজরত মুহাম্মদ (সা.)

গিবত বা পরনিন্দা এক ভয়াবহ কবিরা গুনাহ

কোরআন তিলাওয়াতে যে উপকারিতা

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

দ্বীনি শিক্ষা সন্তানকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বানায়

রাগ দমনের গুরুত্ব ও নিয়ন্ত্রণের উপায়

কোরআনের ভাষ্যমতে যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা