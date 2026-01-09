আয়-উপার্জনে বরকত ও ঋণমুক্তির আমল

আপনার জিজ্ঞাসা
প্রশ্ন: বেশ কিছু কারণে আমি নানা জটিলতায় পড়ে গেছি। বেশ কিছু ঋণ হয়ে গেছে। এ ছাড়া আয়-উপার্জনেও কোনো বরকত পাচ্ছি না। ঋণ থেকে মুক্তি এবং আয়-উপার্জনে বরকত পেতে কী আমল করতে পারি?
মো. শাহজালাল, পটুয়াখালী
উত্তর: ঋণ ও অভাব শুধু অর্থনৈতিক সংকট নয়, এটি মানুষের মানসিক শান্তি কেড়ে নেয় এবং ইবাদতে একাগ্রতা কমিয়ে দেয়। পার্থিব জীবনে স্বস্তি বজায় রাখা ইবাদতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। জীবিকার পেরেশানি যেন আপনাকে আল্লাহবিমুখ না করে, সে জন্য নিচের আমলগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের চেষ্টা করুন—
এ ছাড়া ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পেতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো দোয়া সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করুন: ‘আল্লাহুম্মাক ফিনি বি হালালিকা আন হারামিকা, ওয়া আগনিনি বিফাদলিকা আম্মান সিওয়াক।’ অর্থ: ‘হে আল্লাহ, হারামের পরিবর্তে আপনার হালাল রুজি আমার জন্য যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন।’ (জামে তিরমিজি: ৩৫৬৩)
উত্তর দিয়েছেন: মুফতি শাব্বির আহমদ, ইসলামবিষয়ক গবেষক