হোম > ইসলাম

মাত্র ১৩ মাসে কোরআনের হাফেজ ১০ বছরের মাকসুদ

ইসলাম ডেস্ক 

হাফেজ মাকসুদুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

মাত্র ১৩ মাস ১০ দিনে সম্পূর্ণ পবিত্র কোরআন মুখস্থ করেছে ১০ বছর বয়সী মাকসুদুর রহমান। সে মুরাদনগর উপজেলার জাহাপুর ইউনিয়নের রানীমুহুরী গ্রামের বাসিন্দা মোক্তার হোসেনের ছেলে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজন ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ

মেধাবী এই শিশু জাহাপুর ইবতেদায়ি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও পেসকারুননেসা এতিমখানার শিক্ষার্থী। খুদে হাফেজ মাকসুদুর রহমানকে অনন্য এই অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ সংবর্ধনা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

জানা যায়, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিফজ বিভাগের সবক শুরু করে মাকসুদুর রহমান। গভীর অধ্যবসায়ে মাত্র ১৩ মাসে সম্পূর্ণ কোরআন শরিফ মুখস্থ করে সে।

শিক্ষকেরা জানান, ভর্তির পর থেকে হাফেজ মাকসুদ ছিল অত্যন্ত মনোযোগী। প্রতিদিন নির্ধারিত সবক মুখস্থ করা, পুরোনো অংশের পুনরাবৃত্তিতে যত্নশীল থাকা—সবকিছু তাকে স্বল্প সময়ে হাফেজ হতে সাহায্য করেছে।

ইমানি মৃত্যু হয় যে ১০ আমলে

পরিবারের সদস্যরা বলেন, ছোটবেলা থেকেই মাকসুদ কোরআনের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। সকলের দোয়া, শিক্ষকদের আন্তরিক পরিশ্রম ও মাদ্রাসার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তার এই সফলতাকে সহজ করেছে।

সম্পর্কিত

২০ বছরের প্রচেষ্টায় হাফেজ হলেন ৭০ বছরের নারী

ভূমিকম্পের সময় ছাত্রদের আগলে রাখায় মাদ্রাসাশিক্ষককে সম্মাননা

যে গুণ মানুষকে আল্লাহর প্রিয় বানায়

যে কারণে শরীরচর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৫ নভেম্বর ২০২৫

জবানের অপব্যবহার থেকে বাঁচার ৬ উপায়

যে ১০ বিষয়কে কিয়ামতের আলামত বলেন নবীজি (সা.)

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৪ নভেম্বর ২০২৫

ইমানি মৃত্যু হয় যে ১০ আমলে

ভূমিকম্পে মুমিনের ৫ করণীয়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা