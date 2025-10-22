শিক্ষার্থীদের আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা নিয়ে কাজ করছি

আজকের পত্রিকা: স্কুল ব্যাংকিংয়ের প্রসারে ব্যাংকগুলোর ভূমিকা কী?
এম. খোরশেদ আনোয়ার: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি (ইবিএল) নিয়মিতভাবে স্কুলে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং বিশেষ অফারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সচেতন করছে এবং তাদের হিসাব খোলায় উৎসাহ দিচ্ছে। আমরা শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং জ্ঞান ও সঞ্চয়ের গুরুত্ব বোঝাতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করি।
আজকের পত্রিকা: শিক্ষার্থীদের হিসাব খুলতে কী কী বিশেষ উদ্যোগ রয়েছে?
এম. খোরশেদ আনোয়ার: ইবিএল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধাসহ স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলার সুযোগ দিচ্ছে। ন্যূনতম জমা দিয়ে হিসাব খোলা যায়, পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা পায় বিনা মূল্যে ডেবিট কার্ডসহ আকর্ষণীয় উপহার।
আজকের পত্রিকা: স্কুল ব্যাংকিংয়ে ইবিএলের শেয়ার কত?
এম. খোরশেদ আনোয়ার: ইবিএল বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কুল ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে। আমরা ধারাবাহিকভাবে নতুন নতুন স্কুলে অংশগ্রহণ বাড়াচ্ছি, যাতে আরও বেশি শিক্ষার্থী এই উদ্যোগের আওতায় আসে। বর্তমানে দেশের স্কুল ব্যাংকিং খাতে ইবিএলের উল্লেখযোগ্য শেয়ার রয়েছে, যা আমাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাংকিং সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রতিফলন।
আজকের পত্রিকা: স্কুল ব্যাংকিংয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।
এম. খোরশেদ আনোয়ার: ইবিএল বিশ্বাস করে, স্কুল ব্যাংকিংয়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আরও আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা দিতে কাজ করছি, যাতে তারা ছোটবেলা থেকেই স্মার্ট ব্যাংকিংয়ে অভ্যস্ত হয়।
আজকের পত্রিকা: শিক্ষার্থীদের হিসাবে বাড়তি কী সুবিধা রয়েছে?
এম. খোরশেদ আনোয়ার: ইবিএল শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ের পাশাপাশি আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি, স্কলারশিপ, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে বিশেষ ডিজিটাল সুবিধা যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে।
আজকের পত্রিকা: নতুন কোনো অফার দেবেন কি?
এম. খোরশেদ আনোয়ার: হ্যাঁ, ইবিএল নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় অফার ও পুরস্কার কার্যক্রম আয়োজন করে। যেমন সেরা সঞ্চয়কারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপহার, আর্থিক সচেতনতা কর্মশালা ইত্যাদি।
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, হেড অব রিটেইল অ্যান্ড এসএমই ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি