যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসস্টেশনে বন্দুকধারীর গুলিতে ভারতীয় শিক্ষার্থী নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

চন্দ্রশেখর পোল। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক ভারতীয় শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত ওই শিক্ষার্থীর নাম চন্দ্রশেখর পোল (২৭)। এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত রাতে একটি গ্যাসস্টেশনে পার্টটাইম কাজ করার সময় চন্দ্রশেখর এক অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন।

হায়দরাবাদের বাসিন্দা চন্দ্রশেখর পোল ডেন্টাল সার্জারিতে স্নাতক শেষ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। তিনি ৬ মাস আগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষ করেন। একটি গ্যাসস্টেশনে পার্টটাইম কাজের পাশাপাশি তিনি ফুলটাইম চাকরির সন্ধান করছিলেন।

এদিকে, নিহত চন্দ্রশেখরের পরিবার তাঁর লাশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরিয়ে আনতে সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছে।

বিআরএস বিধায়ক সুধীর রেড্ডি ও তেলেঙ্গানার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী টি হরিশ রাও আজ হায়দরাবাদে ওই ছাত্রের বাড়িতে যান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। এটিকে ‘অত্যন্ত দুঃখজনক’ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে হরিশ রাও চন্দ্রশেখরের লাশ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

