নীতিতে অটল নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মাথা নোয়াতে হলো ট্রাম্পকে

স্থগিত করে রাখা প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলারের ফেডারেল তহবিল ফেরত পেতে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়। গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সমঝোতা অনুযায়ী শিকাগোভিত্তিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টি আগামী তিন বছরে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগে ৭৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করবে। এই অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি নীতি, ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের নীতি ও ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের করা অভিযোগের নিষ্পত্তি বা আপস হিসেবে।
নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হেনরি বিয়েনেন বলেন, সমঝোতার অংশ হিসেবে এই অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এর মানে এই নয়, আমরা অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছি; বরং এটি ‘চুক্তির শর্তমাত্র’। আমাদের নীতিতে আমরা অটল থাকব। শুধু ইহুদি শিক্ষার্থী ইস্যুতে কিছু পরিবর্তন আনা হবে।
উল্লেখ্য, বিয়েনেনের আগের প্রেসিডেন্ট মাইকেল শিল চলমান উত্তেজনার মধ্যে গত সেপ্টেম্বরে পদত্যাগ করেন। তিনি তিন বছর নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।
চুক্তি অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অধীনে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে, যাঁরা সমঝোতার শর্ত পালন হচ্ছে কি না, তা তদারকি করবেন। নর্থ ওয়েস্টার্নকে প্রতিবছর সরকারের কাছে তাদের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন দিতে হবে।
বিচার বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চুক্তির বদৌলতে সরকার চলমান সব তদন্ত বন্ধ করবে এবং ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আবার সরকারি অনুদান ও গবেষণা তহবিলের জন্য যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।
বিয়েনেন জানান, চলতি বছরের এপ্রিলে ট্রাম্প প্রশাসন যে ৭৯০ মিলিয়ন ডলারের গবেষণা তহবিল স্থগিত করেছিল, তা কয়েক দিনের মধ্যেই ফের চালু হবে এবং এক মাসের মধ্যে পুরোপুরি পুনর্বহাল হবে।
এই তহবিল স্থগিতের পেছনে রিপাবলিকানদের অভিযোগ ছিল—নর্থ ওয়েস্টার্ন ক্যাম্পাসে গাজা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ চলাকালে ইহুদিবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড মোকাবিলায় কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জাতিগত পছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভর্তি নীতি পরিচালনা এবং নারীদের খেলাধুলায় ট্রান্সজেন্ডার অংশগ্রহণ বিষয়ে ট্রাম্পের নীতি অমান্য করার অভিযোগও আনা হয়েছিল।
মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি চুক্তিটিকে ট্রাম্প প্রশাসনের ‘ইহুদি শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা ও মেধাভিত্তিক ভর্তি নিশ্চিত করার লড়াইয়ের আরেকটি বিজয়’ বলে মন্তব্য করেছেন।
নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হেনরি বিয়েনেন বলেন, ‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ফেডারেল আইন ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা মেনে চলে এবং চুক্তির শর্তগুলো তারই প্রতিফলন।’
হেনরি জানান, নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় গত দুই বছরে ইহুদিবিদ্বেষ রোধে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ, অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং ইহুদি শিক্ষার্থীদের বাড়তি সহায়তা প্রদান।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, তারা নতুন টাইটেল-নাইন নীতিমালা মেনে কাজ করবে, যার মধ্যে রয়েছে নিরাপদ ও ন্যায়সংগত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা, নারীদের জন্য আলাদা আবাসন ব্যবস্থা, শুধু নারীদের খেলাধুলা, লকার রুম ও শাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করা।
তবে চুক্তি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির ওপর নতুন কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের পরিচয় (লিঙ্গ) ব্যবহার করতে পারবেন।
প্রসঙ্গত, জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকেই বেশ কয়েকটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের টানাপোড়েন চলছে। প্রো-প্যালেস্টাইন বিক্ষোভ, ক্যাম্পাস ডাইভার্সিটি এবং ট্রান্সজেন্ডার নীতিসহ নানা ইস্যুতে এসব প্রতিষ্ঠানের ফেডারেল তহবিল আটকে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।