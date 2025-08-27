প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফেড গভর্নর কুক মুখোমুখি, দ্বন্দ্ব গড়াচ্ছে আদালতে

বরখাস্ত করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে মামলার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর লিসা কুক। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, মার্কিন সময় মঙ্গলবার কুকের আইনজীবী ওয়াশিংটনের খ্যাতনামা অ্যাটর্নি আবে লওয়েল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, শুধু একটি রেফারেল চিঠির ভিত্তিতে কুককে বরখাস্তের প্রচেষ্টা বেআইনি। তিনি বলেন, ‘আমরা এই বেআইনি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মামলা করব।’
গত সোমবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লিসা কুককে বরখাস্তের ঘোষণা দেওয়ার এক দিন পর এই বিবৃতি এল। ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করেন, ২০২১ সালে মর্টগেজ নেওয়ার সময় কুক প্রতারণা ও সম্ভাব্য অপরাধমূলক কাজে জড়িত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ১১১ বছরের ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের ইতিহাসে কোনো গভর্নরের বিরুদ্ধে এ ধরনের পদক্ষেপ এবারই প্রথম। আইন অনুযায়ী ফেডারেল রিজার্ভ স্বাধীন। স্বাধীন এই প্রতিষ্ঠানের ট্রাম্পের এমন সরাসরি হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ অনেকেই।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকেই সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে সরাসরি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন ট্রাম্প এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি সফল। তারই ধারাবাহিকতা হিসেবে এটিকে দেখতে চাইছেন অনেকে। হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকে তিনি কয়েক লাখ সরকারি কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছেন, একাধিক সংস্থা বিলুপ্ত করেছেন এবং কংগ্রেস অনুমোদিত কয়েক বিলিয়ন ডলারের ব্যয় আটকে দিয়েছেন।
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, ‘আমাদের এমন লোক দরকার, যাঁরা শতভাগ সৎ, আর মনে হচ্ছে তিনি তা ছিলেন না।’ তিনি জানান, কুকের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য তাঁর কাছে বেশ কয়েকজন ‘যোগ্য ব্যক্তি’র নাম রয়েছে। তবে আদালত যদি কুককে তাঁর পদে বহাল রাখার রায় দেন, তাহলে তিনি সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন।
হোয়াইট হাউসে প্রথম মেয়াদে থাকাকালে ট্রাম্প ফেডকে সুদের হার কমাতে চাপ দিয়েছিলেন এবং সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তিনি সেই প্রচেষ্টা আরও জোরদার করেছেন। ট্রাম্প চেয়েছিলেন সুদের হার অনেকটা কমানো হোক, না হলে ফেড চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত করবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি সেই সিদ্ধান্ত নেননি। কুকের প্রস্থানে ট্রাম্প ফেডের সাত সদস্যের বোর্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সুযোগ পাবেন। এতে দুই বর্তমান সদস্যের পাশাপাশি হোয়াইট হাউসের অর্থনীতিবিদ স্টিফেন মিরানের মনোনয়নও অন্তর্ভুক্ত হবে। ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, জানুয়ারিতে যার অস্থায়ী মেয়াদ শেষ হবে সেই মিরানকেই কুকের পদে বিবেচনা করা হতে পারে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, দীর্ঘদিনের ট্রাম্প মিত্র ও সাবেক বিশ্বব্যাংক সভাপতি ডেভিড মালপাসের নামও আলোচনায় এসেছে।
ফেড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কুকসহ বোর্ডের অন্য সদস্যরা ১৪ বছরের মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন এবং সহজে তাদের অপসারণ সম্ভব নয়। এর লক্ষ্য হলো, আর্থিক নীতি যেন কেবল অর্থনৈতিক তথ্য ও ‘আমেরিকার জনগণের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের’ ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। যদিও ট্রাম্প গত সোমবার বলেছিলেন কুককে ‘অবিলম্বে’ বরখাস্ত করা হবে। তবে, ফেডের বিবৃতি ইঙ্গিত দেয় যে তারা কুককে সরানোর কোনো পরিকল্পনা করছে না।
আগামী ১৬–১৭ সেপ্টেম্বর ফেড সুদের হার নির্ধারণের জন্য বৈঠকে বসবে। ফেডের বিবৃতি অনুযায়ী, ওই বৈঠকে কুককে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে হলে এর আগে আদালতের রায় প্রয়োজন হবে। মার্কিন আর্থিক নীতিতে প্রভাব বিস্তারের এ প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই ডলার ও মার্কিন সরকারি ঋণের ওপর আস্থা নাড়িয়ে দিয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক অস্থিরতার আশঙ্কা জাগিয়েছে।
মঙ্গলবার ওয়াল স্ট্রিটের প্রধান শেয়ারবাজার সূচকগুলো সামান্য ঊর্ধ্বমুখী অবস্থায় দিন শেষ করেছে, তবে ডলার দুর্বল হয়েছে। ট্রাম্পের কুককে বরখাস্তের প্রচেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে এবং ফেডের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে আরও নরমপন্থী নেতৃত্ব আসতে পারে—এমন আশঙ্কায় মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের আয়বক্র রেখা (ইল্ড কার্ভ) মঙ্গলবার আরও খাঁড়া হয়েছে।
গত সোমবার কুককে লেখা এক চিঠিতে ট্রাম্প বলেছেন, তাঁকে বরখাস্ত করার জন্য তাঁর কাছে ‘যথেষ্ট কারণ’ রয়েছে। কারণ কুক ২০২২ সালে ফেডে যোগদানের আগে মর্টগেজ আবেদনপত্রে মিশিগান ও জর্জিয়ার আলাদা সম্পত্তিকে প্রাথমিক বাসস্থান হিসেবে দেখিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ট্রাম্প সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা একাধিক কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে বরখাস্ত করেছেন, যাঁদের মধ্যে কংগ্রেস লাইব্রেরির প্রধান ও জাতীয় শ্রম সম্পর্ক বোর্ডের চেয়ারও অন্তর্ভুক্ত।