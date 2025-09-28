হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা সাউথ পোর্টে নৌকা থেকে গুলি, নিহত ৩

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সাউথ পোর্ট ইয়ট বেসিনের আমেরিকান ফিশ কোম্পানির বাইরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার সাউথ পোর্টে এক বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৯টার দিকে সাউথ পোর্ট ইয়ট বেসিনের আমেরিকান ফিশ কোম্পানির বাইরে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

নর্থ ক্যারোলাইনা সিটির মুখপাত্র চায়্যান কেচাম জানান, ডকের কাছে একটি নৌকা ভিড়লে হামলাকারী হঠাৎ গুলি চালান। এরপর একটি নৌকা নিয়ে ওই হামলাকারী আটলান্টিক ও উপসাগরীয় অঞ্চলের উপকূল বরাবর বিস্তৃত জলপথ হয়ে পালিয়ে যান।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ঘটনার প্রায় আধঘণ্টা পর কাছের ওক আইল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনো তাঁর নাম প্রকাশ করা হয়নি।

সাউথ পোর্ট পুলিশপ্রধান টড কোরিং এই ঘটনাকে ‘স্থানীয় কমিউনিটির জন্য এক অত্যন্ত মর্মান্তিক রাত’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি জানান, নিহত ছাড়াও ছয়জনের মতো আহত হয়েছেন। যাঁরা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহতদের নাম-পরিচয়ও এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসন জরুরি বার্তা দিয়ে জনগণকে বাড়িতে অবস্থান করার আহ্বান জানায়। তবে পরে পুলিশপ্রধান কোরিং জানান, এখন আর কোনো ভয় নেই।

