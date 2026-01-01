২০২৫ সালে মোট কয়টি দেশে বোমা ফেলেছেন ট্রাম্প

২০২৫ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই নিজেকে ‘শান্তির প্রেসিডেন্ট’ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে বাস্তবতা ভিন্ন ছবি দেখাচ্ছে। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, সদ্য শেষ হওয়া বছরটিতে যুক্তরাষ্ট্র অন্তত সাতটি দেশে সামরিক হামলা চালিয়েছে—এই তালিকায় সর্বশেষে যোগ হয়েছে ভেনেজুয়েলা।
আন্তর্জাতিক সংঘাত পর্যবেক্ষক সংস্থা আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডেটা (এসিএলইডি) জানিয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে বিভিন্ন দেশে ২০২৫ সালে ৬২২টি বোমা হামলা বা ড্রোন আক্রমণে জড়িত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বিভিন্ন দেশে মার্কিন এই হামলার তথ্য তুলে ধরা হলো
ভেনেজুয়েলা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল: নতুন বছরের প্রাক্কালে ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন, ভেনেজুয়েলার একটি ডকিং সুবিধায় মার্কিন হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর দাবি, ওই স্থাপনাটি মাদক পাচারের কাজে ব্যবহৃত হতো। যদিও হামলার সুনির্দিষ্ট স্থান ও ক্ষয়ক্ষতির তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে ক্যারিবীয় সাগরে সন্দেহভাজন ছোট নৌযানে হামলা শুরু করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তথ্য অনুযায়ী, এসব হামলায় অন্তত ৯৫ জন নিহত হয়েছেন। ভেনেজুয়েলা সরকার এসব হামলাকে সরকার উৎখাতের চেষ্টা বলে অভিযোগ করেছে।
নাইজেরিয়া: ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সকোটো রাজ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো সরাসরি সামরিক হামলা চালায়। ওয়াশিংটনের দাবি, আইএসআইএস-সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই অভিযান চালানো হয়েছে। নাইজেরিয়া সরকার বলেছে, হামলাটি সফল, তবে হতাহতের বিস্তারিত জানায়নি। বিশ্লেষকদের মতে, খ্রিষ্টান সমর্থকদের সন্তুষ্ট করতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছেন ট্রাম্প।
সোমালিয়া: ২০২৫ সালে সোমালিয়ায় আল-শাবাব ও আইএসআইএল-সোমালিয়া বিরোধী অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা রেকর্ড ছাড়িয়েছে। পর্যবেক্ষকদের হিসেবে, ২০২৫ সালে সোমালিয়ায় ১১১ টির বেশি মার্কিন হামলা হয়েছে। গণমাধ্যমের তথ্যে জানা গেছে, সাম্প্রতিক এক মার্কিন হামলায় সোমালিয়ায় শিশুসহ অন্তত ১১ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা প্রকাশ করেনি।
সিরিয়া: ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পালমিরায় মার্কিন সেনাদের ওপর হামলার প্রতিশোধ হিসেবে সিরিয়ায় ৭০টি আইএসআইএস ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালায়। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় ‘হকআই’। ট্রাম্প এই হামলাকে ‘প্রতিশোধের আঘাত’ বলে উল্লেখ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও হামলার হুমকি দেন।
ইরান: ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ১২ দিনের সংঘাতের সময় গত বছরের ২২ জুন ইরানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। পেন্টাগন দাবি করেছে, মার্কিন হামলায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি প্রায় দুই বছর পিছিয়ে গেছে।
ইয়েমেন: ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মার্কিন হামলা আরও জোরদার হয়। ২০২৫ সালের মার্চ থেকে ইয়েমেনে প্রায় প্রতিদিন বিমান হামলা চালানো হয়। ইয়েমেনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এসব হামলায় অধিকাংশ বেসামরিক নাগরিকসহ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন।
ইরাক: ২০২৫ সালের মার্চেই ইরাকের আল-আনবার প্রদেশে মার্কিন হামলায় আইএসআইসের শীর্ষ নেতা আবদুল্লাহ আবু খাদিজা নিহত হন। ট্রাম্প এই হামলাকে ‘শান্তির জন্য শক্তি প্রয়োগ’ বলে অভিহিত করেন।
বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প প্রকাশ্যে যুদ্ধবিরোধী অবস্থান নিলেও বাস্তবে তাঁর প্রশাসনের সামরিক তৎপরতা আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বিস্তৃত।