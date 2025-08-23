হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

নিউইয়র্কে পর্যটকবাহী বাস দুর্ঘটনায় ভারতীয়সহ নিহত ৫

নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে ফেরার পথে বাসটি দুর্ঘটনায় পড়ে। ছবি: সংগৃহীত

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের একটি মহাসড়কে পর্যটকবাহী একটি বাস দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার চালক অন্যমনস্ক হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভ্রমণ শেষে নিউইয়র্ক সিটিতে ফিরছিল।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাফেলো থেকে প্রায় ২৫ মাইল পূর্বে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত যাত্রীরা ভারতীয়, চীনা এবং ফিলিপিনো বংশোদ্ভূত বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশের মেজর আন্দ্রে রে বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, চালক অন্যমনস্ক হয়ে যান, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারান, শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেন, এর ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।’

মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে ৫৪ জন আরোহী ছিলেন।

মেজর রে বলেন, প্রাথমিক তদন্তে যান্ত্রিক ত্রুটি বা চালকের মাদকাসক্ত থাকার কোনো প্রমাণ মেলেনি। চালকের বিরুদ্ধে এখনো কোনো অভিযোগ আনা হয়নি।

মার্সি ফ্লাইট নামের একটি অলাভজনক সংস্থার সভাপতি মার্গারেট ফেরেন্টিনো জানান, উদ্ধার অভিযানে আটটি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে।

নিউইয়র্কের সিনিয়র সিনেটর চাক শুমার বলেন, ‘যাদের আমরা হারিয়েছি এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্য আমি মর্মাহত এবং তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করছি।’

দুর্ঘটনার পর ব্লাড ও অর্গান ডোনার নেটওয়ার্ক কানেক্ট লাইফ রক্তদানের জন্য জরুরি আবেদন জানিয়েছে।

