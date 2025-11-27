হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ওয়াশিংটন ডিসিতে অস্ত্রধারীর গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস সদস্য আহত, আরও ৫০০ সদস্য মোতায়েন করতে চান ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ওয়াশিংটন ডিসিতে বন্দুকধারীর গুলিতে দুই ন্যাশনাল গার্ডস সদস্য গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ছবি: এএফপি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন ডিসিতে অতিরিক্ত ৫০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য মোতায়েনের অনুরোধ করেছেন বলে জানিয়েছেন যুদ্ধ সচিব বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার হোয়াইট হাউস থেকে কয়েক ব্লক দূরে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করার পর এই অনুরোধ করা হলো। খবর এপির।

হেগসেথ বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা পিছু হটব না। আমরা আমাদের রাজধানী রক্ষা করব, আমাদের শহর রক্ষা করব। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাকে বলেছেন, আর আমি সেনাবাহিনীর সচিবকে অনুরোধ জানাব, ওয়াশিংটন ডিসিতে আরও ৫০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য পাঠানোর জন্য।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই ঘটনা আমাদের দৃঢ়তা আরও বাড়াবে। আমরা ওয়াশিংটন ডিসিকে নিরাপদ ও সুন্দর রাখব। অপরাধ কমার হার ছিল ঐতিহাসিক। নিরাপত্তা বাড়ার হারও ছিল ঐতিহাসিক।’

পেন্টাগনের এক কর্মকর্তা মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য পোস্টকে জানান, বর্তমানে ডিসিতে প্রায় ২১০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য দায়িত্বে আছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৯০০ জন ডিসি ন্যাশনাল গার্ডের, আর বাকি প্রায় ১২০০ জন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে পাঠানো।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গুলিবিদ্ধ দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্য বর্তমানে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছেন। তাঁদের কাছে অস্ত্র ছিল। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গভর্নর প্যাট্রিক মরিসি জানান, তাঁরা দুজনই রাজ্যের ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য।

এ হামলার উদ্দেশ্য এখনো প্রকাশ করা হয়নি, সন্দেহভাজন ব্যক্তির পরিচয়ও জানা যায়নি। ডিসির মেয়র মিউরিয়েল বাউজার সাংবাদিকদের বলেন, এটি ছিল একটি ‘টার্গেটেড শুটিং’, যেখানে এক ব্যক্তি ‘ইচ্ছাকৃতভাবে ওই গার্ডদের লক্ষ্য করেছিলেন।’

স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ১৫ মিনিটের দিকে নর্থওয়েস্ট ডিসির ব্যস্ত ফ্যারাগাট স্কয়ার এলাকার কাছে এই হামলা ঘটে। এলাকাটি দোকানপাট আর রেস্টুরেন্টে ভরপুর। ঘটনাটিকে ‘অ্যামবুশ’ বা অতর্কিত হামলা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান জেফ ক্যারল সাংবাদিকদের বলেন, ‘আজ দুপুর প্রায় ২টা ১৫ মিনিটে ডিসি ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা ১৭তম স্ট্রিট ও আই স্ট্রিটের কাছে টহল দিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই এক সন্দেহভাজন কোণ ঘুরে এসে হাতে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র উঠিয়ে তাঁদের দিকে গুলি চালায়।’

