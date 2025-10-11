হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত জো বাইডেন রেডিয়েশন থেরাপি নিচ্ছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ছবি: এএফপি

প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বর্তমানে রেডিয়েশন থেরাপি নিচ্ছেন। আজ শনিবার স্থানীয় সময় সকালে বাইডেনের মুখপাত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি এক বিবৃতিতে জানান, ‘প্রোস্টেট ক্যানসারের চিকিৎসা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বর্তমানে রেডিয়েশন থেরাপি ও হরমোন চিকিৎসা নিচ্ছেন।’ এ তথ্য প্রথম প্রকাশ করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজ।

বাইডেনের মুখপাত্র এনবিসিকে আরও জানান, চিকিৎসার এই ধাপ পাঁচ সপ্তাহজুড়ে চলবে। এর আগে বাইডেন মুখে খাওয়ার হরমোন ওষুধ গ্রহণ করছিলেন।

গত মে মাসে বাইডেনের প্রোস্টেট ক্যানসার (স্টেজ-৫) শনাক্ত হয়। সে সময় তাঁর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছিল, জো বাইডেনের প্রোস্টেট ক্যানসার হাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

জো বাইডেনের প্রোস্টেট ক্যানসার, ছড়িয়ে গেছে হাড়েও

২০২৪ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পরাজয়ের পর জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউস ছাড়েন বাইডেন। এরপর জানুয়ারির ২০ তারিখ ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন।

রোগ শনাক্তের পর মে মাসের শেষের দিকে বাইডেন প্রকাশ্যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, নিজের চিকিৎসা নিয়ে তিনি আশাবাদী। তিনি বলেন, ‘আমি আশাবাদী, আমি এটা জয় করতে পারব।’ গত সেপ্টেম্বরে বাইডেনের ত্বকে ক্যানসারজনিত কোষ অপসারণে ‘মোহস সার্জারি’ নামে একটি চিকিৎসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট থাকতে বাইডেন কি ক্যানসারের তথ্য গোপন করেছিলেন

৮২ বছর বয়সী জো বাইডেন বর্তমানে ডেলাওয়ার অঙ্গরাজ্যে নিজের বাড়িতে অবস্থান করছেন। আগামী মাসে তাঁর বয়স হবে ৮৩ বছর। গত মে মাসে যখন বাইডেনের ক্যানসারের বিষয়টি জানাজানি হয়, তখন অনেকেই বিষয়টি নানান মন্তব্য করেছিলেন। এমন স্টেজে (স্টেজ-৫) বাইডেনের প্রোস্টেট ক্যানসার ধরা পড়াকে ‘অবিশ্বাস্য’ ও ‘অকল্পনীয়’ বলে মন্তব্য করেন দেশটির একাধিক চিকিৎসক। কারণ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে প্রোস্টেট ক্যানসার হাড়ে ছড়াতে সময় লাগে পাঁচ থেকে সাত বছর। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, তবে কি প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগেই তাঁর ক্যানসার ধরা পড়েছিল, নাকি তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য ক্যানসারের বিষয়ে তথ্য গোপন করেছিলেন।

সম্পর্কিত

মিসিসিপিতে ফুটবল ম্যাচ শেষে এলোপাতাড়ি গুলি, নিহত ৪

যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি গেল হাজারো সরকারি কর্মীর, শাটডাউনের অজুহাত দিল ট্রাম্প প্রশাসন

গ্রিনল্যান্ড কিনতে না পারলেও সুরক্ষায় বিপুল অস্ত্র বিক্রি করছেন ট্রাম্প

মেলানিয়ার চিঠিতে সাড়া দিলেন পুতিন, পরিবারের কাছে ফিরল ইউক্রেনের ৮ শিশু

নোবেল শান্তি পুরস্কার ট্রাম্পকে উৎসর্গ করলেন মাচাদো

যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করছে কাতার

ওকে বললে আমাকে নোবেলটা দিয়ে দিত: মাচাদোর সঙ্গে ফোনালাপ শেষে বললেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ও নিখোঁজ বহু

শুধু একটি কারণেই নোবেল পেতে চান ট্রাম্প—কী সেটা

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা