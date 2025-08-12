টেক্সাসে বন্দুক সহিংসতায় ৩ জন নিহত, বন্দুকধারী আটক

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও বন্দুক সহিংসতার ঘটনা ঘটলো। বন্দুকধারীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। গতকাল সোমবার টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের রাজধানী অস্টিনে এ ঘটনা ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় ডিসকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট শপ টার্গেটের পার্কিং লটে এ ঘটেছে বলে জানানো হয়েছে কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, পার্কিং লটে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে একটি গাড়ি চুরি করে পালিয়ে যান বন্দুকধারী। রাস্তায় বড়সড় একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে গাড়িটি বিধ্বস্ত হলে, একটি গাড়ির শো রুম থেকে আরো একটি গাড়ি চুরি করেন তিনি। পরে, তাকে ধাওয়া করে আটক করে পুলিশ।
পুলিশের তথ্যমতে, ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে পায় উদ্ধারকর্মীরা। হাসপাতালে পাঠানোর আগেই ঘটনাস্থলেই নিহত হন দুজন। আরেকজন হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান। নিহতদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি বলে জানানো হয়েছে।
এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন অস্টিনে মেয়র কার্ক ওয়াটসন। সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘অস্টিনে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।’
এ ঘটনার মাত্র দুই সপ্তাহ আগেই মিশিগানে ওয়ালমার্টের একটি শপিং মলে ১১জনকে ছুরিকাঘাত করে এক ব্যক্তি। সন্ত্রাসবাদ ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে, গত জুলাইয়ে নিউইয়র্কের মিডটাউনে ২৭ বছর বয়সী এক ব্যক্তি পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করেন। শহরটিতে গত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ গুলির ঘটনা হিসেবে বলা হচ্ছে।
বন্দুক সহিংসতা সংক্রান্ত জরিপ সংস্থা ‘গান ভায়োলেন্স আর্কাইভস’-এর তথ্যমতে, ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত বন্দুক সহিংসতার ঘটনা হয়েছে ২৬৯টি, এসব ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৯ হাজার ১৪৩ জনের।