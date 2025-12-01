মাদুরোর সঙ্গে কথা হয়েছে, তবে কি কথা হয়েছে বলব না: ট্রাম্প

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্থানীয় সময় গতকাল রোববার নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সঙ্গে কথা বলেছেন। তবে দুই নেতার আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি কোনো তথ্য দেননি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী রাষ্ট্রীয় বিমান এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না। উত্তর হলো, হ্যাঁ, আমি কথা বলেছি।’ সোজা ভাষায়, ট্রাম্প বোঝাতে চাইলেন যে, মাদুরোর সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে তা তিনি বলবেন না।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে প্রথম জানানো হয়, চলতি মাসের শুরুতে ট্রাম্প ও মাদুরোর মধ্যে ফোনালাপ হয়েছে। সেই আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রে দুই নেতার সম্ভাব্য বৈঠক নিয়েও কথা হয়। ট্রাম্প বলেন, ফোনালাপটি ভালো বা খারাপ হয়েছে কিনা এই বিষয়ে কিছু বলার নেই। তিনি বলেন, ‘এটা ছিল কেবল একটি ফোন কল।’
ট্রাম্পের এ বক্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন তিনি ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে একদিকে উগ্র ভাষা ব্যবহার করছেন, অন্যদিকে আবার কূটনীতির সম্ভাবনাও উন্মুক্ত রাখছেন। গত শনিবার ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ভেনেজুয়েলার ওপর ও আশপাশের আকাশপথ ‘সম্পূর্ণভাবে বন্ধ’ বলে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেননি। এতে কারাকাসে উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে যখন তাঁর প্রশাসন মাদুরো সরকারকে চাপে ফেলতে পদক্ষেপ বাড়াচ্ছে।
আকাশপথ বন্ধ ঘোষণার অর্থ কি ভেনেজুয়েলায় সামরিক হামলা আসন্ন—এমন প্রশ্নে ট্রাম্প বলেন, ‘এ নিয়ে বেশি কিছু ভেবো না।’ মার্কিন প্রশাসন বহুদিন ধরে ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে নানা বিকল্প বিবেচনা করছে। যুক্তরাষ্ট্র দাবি করছে, মাদুরো অবৈধ মাদক যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাতে ভূমিকা রাখছেন, যা আমেরিকানদের হত্যা করছে। মাদুরো এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
রয়টার্সের বরাতে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় থাকা বিকল্পগুলোর মধ্যে মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। ক্যারিবিয়ান সাগরে বিশাল সামরিক উপস্থিতি এবং ভেনেজুয়েলার উপকূলে তিন মাস ধরে সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকা লক্ষ্য করে চালানো হামলার পর মার্কিন সামরিক বাহিনী নাকি নতুন ধাপের অভিযানের জন্য প্রস্তুত।
মানবাধিকার সংস্থাগুলো এসব হামলাকে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর বেআইনি বিচারবহির্ভূত হত্যা হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কিছু মিত্রও আশঙ্কা প্রকাশ করছে যে, ওয়াশিংটন আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের পথে হাঁটছে।
ট্রাম্প বলেন, সেপ্টেম্বরে ক্যারিবীয় অঞ্চলে একটি অভিযানে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের ওপর দ্বিতীয় দফা হামলা চালানো হয়েছিল কি না, তিনি তা খতিয়ে দেখবেন। তিনি যোগ করেন, এ ধরনের হামলা তিনি চাননি। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ অবশ্য দাবি করেছেন, এসব হামলা বৈধ এবং ‘মারণক্ষম’ হওয়ার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। গত সপ্তাহে ট্রাম্প সামরিক সদস্যদের বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ‘খুব শিগগিরই’ ভূখণ্ডে অভিযান শুরু করবে বলে, যার লক্ষ্য সন্দেহভাজন ভেনেজুয়েলার মাদক পাচারকারীদের দমন।
মাদুরো ও তাঁর প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা এখনো ফোনালাপ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। রোববার সাংবাদিকদের প্রশ্নে ভেনেজুয়েলার জাতীয় পরিষদের প্রধান হোর্হে রদ্রিগেজ বলেন, ফোনালাপ তাঁর সংবাদ সম্মেলনের বিষয় নয়। সেদিন তিনি ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-হামলা নিয়ে পার্লামেন্টারি তদন্তের ঘোষণা দেন।