নোবেল শান্তি পুরস্কারে ট্রাম্পকে সমর্থন রাশিয়ার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রার্থিতায় সমর্থন জানাবে রাশিয়া। আজ শুক্রবার ক্রেমলিনের সহযোগী ইউরি উশাকভের বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে রাশিয়ার রাষ্ট্র মালিকানাধীন সংবাদ সংস্থা তাস।

এনডিটিভি জানিয়েছে, ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে গ্রিনিচ মান সময় সকাল ৯টায় (বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায়)। এই পুরস্কারের জন্য রাশিয়া ট্রাম্পের প্রার্থিতায় সমর্থন জানাবে বললেও পুরস্কারটির অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, তাঁর এটি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললে চলে।

রাশিয়া একাধিকবার জানিয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে ট্রাম্পের প্রচেষ্টার জন্য তারা কৃতজ্ঞ।

অন্যদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি গতকাল বৃহস্পতিবার বলেছেন, যদি ট্রাম্প ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি আনতে সক্ষম হন, তাহলে কিয়েভ তাঁকে নোবেলের জন্য মনোনয়ন দেবে; যে পুরস্কারটি তিনি প্রকাশ্যে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

