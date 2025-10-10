‘কিছু না করেই দেশের ক্ষতি করার পুরস্কার পেয়েছিলেন’, ওবামার শান্তিতে নোবেল প্রসঙ্গে ট্রাম্প

নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। পুরস্কার জয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা একাধিকবার অসংকোচে প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঘোষণার আগে শেষ মুহূর্তে তিনি তাঁর পূর্বসূরি বারাক ওবামার শান্তিতে নোবেল অর্জনকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি ওবামার বিরুদ্ধে ‘কিছু না করার’ অভিযোগ এনেছেন এবং তাঁকে ‘দেশকে ধ্বংস করার’ জন্য দায়ী করেছেন।
হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজের কৃতিত্ব তুলে ধরেন। তিনি গাজায় শান্তি নিশ্চিত করা এবং ‘আটটি যুদ্ধ’ বন্ধ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের দাবি করেন। তবে জোর দিয়ে বলেন, তিনি কোনো পুরস্কারের জন্য এই কাজ করেননি।
নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে ট্রাম্প অভিযোগ করেন, বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এই সম্মান লাভ করেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ট্রাম্প মন্তব্য করেন, ‘তিনি (ওবামা) এটা পেয়েছিলেন কিছু না করেই। ওবামা একটি পুরস্কার পেলেন—তিনি এমনকি জানতেনও না—তিনি নির্বাচিত হলেন। তারা ওবামাকে এটা দিয়েছিল “একেবারে কিছুই না করার জন্য”, তিনি শুধু আমাদের দেশকে ধ্বংস করা ছাড়া (কিছু করেননি)।’
বারাক ওবামা ২০০৯ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান প্রথম মেয়াদের আট মাস পরই। সেই সময় এই সিদ্ধান্ত বহু মানুষকে হতবাক করেছিল। উদারপন্থী হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকাও সেই সময় নোবেল কমিটির সমালোচনা করে মন্তব্য করেছিল, এই স্বীকৃতি ‘অত্যন্ত অপরিপক্ব’। ‘নোবেলের জন্য’ আরও উচ্চ মানদণ্ড থাকা উচিত।
ট্রাম্প তাঁর মন্তব্যের সময় সদ্য স্বাক্ষরিত ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তিকে নিজের অন্যতম বড় অর্জন হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি সাংবাদিকদের কাছে যুদ্ধের সমাপ্তি টানার ক্ষেত্রে নিজের অবদানের কথা আরও একবার জোর দিয়ে বলেন, ‘আমি আটটি যুদ্ধ থামিয়েছি, যা এর আগে কখনো ঘটেনি, কিন্তু তাদের (নোবেল কমিটির) যা করার তা তারা করবে। তারা যা করবে তা ঠিক আছে। আমি এটা জানি, আমি এর (নোবেল) জন্য এটা করিনি। আমি এটা করেছি। কারণ, আমি বহু মানুষের জীবন বাঁচিয়েছি।’
নরওয়ের অসলোতে গ্রিনিচ মান সময় সকাল ৯টায় নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। জানুয়ারি মাসে ওভাল অফিসে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে নোবেল কমিটির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য ট্রাম্পের প্রচার সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য। যেখানে নোবেল কমিটি প্রার্থীদের পর্যালোচনার জন্য অসলোর পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতামতের ওপর নির্ভর করে।
ট্রাম্প প্রায়ই তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করে বিভিন্ন ঘটনা ও সাফল্যের কৃতিত্ব দাবি করে আসছেন। উদাহরণস্বরূপ গত মাসে জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণে নিজেকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার ইঙ্গিত দিয়ে দাবি করেন, তিনি ‘সাতটি অনন্ত যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন’।
উল্লেখ্য, যদিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিছু দীর্ঘস্থায়ী প্রতিপক্ষের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে অবদান রেখেছেন, তবে তিনি যেসব সংঘাত শেষ করার বড়াই করছেন, সেসব বিষয়ে তাঁর ভূমিকার সত্যতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।