হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

নিউইয়র্কের বিলাসবহুল উপকূলে উদ্যোক্তা তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

উদ্যোক্তা মার্থা নোলান। ছবি: ফক্স নিউজ

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত মনটক এলাকাটি এক সময় ছিল ছেলেদের শান্তশিষ্ট একটি গ্রাম। এখন অবশ্য তা রূপ নিয়েছে বিলাসবহুল ছুটি কাটানোর কেন্দ্রস্থলে। সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের ভিড় এবং জমজমাট রাতের জীবন এলাকাটির পুরোনো চেহারা দ্রুত বদলে দিচ্ছে।

গত ৪ আগস্ট সকালে সেই মনটকেরই একটি এক্সক্লুসিভ মেরিনায় নোঙর করা বিলাসবহুল ইয়টের ভেতর থেকে ৩৩ বছর বয়সী আয়ারল্যান্ড-প্রবাসী ফ্যাশন উদ্যোক্তা মার্থা নোলানের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই মৃত্যুর পেছনে কোনো অপরাধের প্রমাণ মেলেনি। তবে চূড়ান্ত কারণ জানতে টক্সিকোলজি পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা চলছে। মাদক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে এখনো নিশ্চিত কিছু বলা হয়নি।

স্থানীয়রা বলছেন, শহরের একঘেয়েমি এড়াতে ধনী তরুণ-তরুণীরা সপ্তাহান্তে বা গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে মনটকে ভিড় জমাচ্ছেন। ইয়ট (প্রমোদতরী), রাতের জীবন আর ইনস্টাগ্রাম নির্ভর লাইফস্টাইল এলাকাটিকে নিউইয়র্কের অভিজাতদের হাঁফ ছেড়ে বাঁচার জায়গায় পরিণত করেছে।

ফক্স নিউজ জানিয়েছে—বিলাসবহুল ইয়ট ক্লাব, হোটেল ও ডকের ব্যাপক সংস্কার এবং নতুন বিনিয়োগের ফলে মনটকে ধনী পর্যটকদের সংখ্যা বেড়েছে। কেউ কেউ এখানে আসেন ফ্লোরিডা বা কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ থেকেও। আবার অনেকে জনপ্রিয় ইয়ট সার্কিটের অংশ হিসেবে নিউপোর্ট, মার্থাস ভিনইয়ার্ড ও ন্যানটাকেট ঘুরে আসেন। রাত নামতেই এসব ইয়টে জমে ওঠে ভাসমান পার্টি, ভোর পর্যন্ত চলে নাচ-গানের উৎসব।

মনটকের সৈকতে বিচবল খেলায় মগ্ন তরুণেরা। ছবি: ফক্স নিউজ

মনটকে তরুণীর মৃত্যুর ঘটনায় মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার সাবেক সিনিয়র এজেন্ট মাইকেল ব্রাউন সতর্ক করে বলেন, ‘টাকা, পার্টি আর তারুণ্য—এই তিনের মিশ্রণ মাদক বিক্রেতাদের জন্য উর্বর জায়গা। আজকাল ফেন্টানিল মিশিয়ে মাদক সরবরাহের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়েছে।’ তাঁর মতে, ধনী তরুণেরাই মাদক বিক্রেতাদের সহজ টার্গেট। অনেক সময় তাঁরা জানেই না যে, তাঁদের কেনা মাদকে প্রাণঘাতী উপাদান রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) জানিয়েছে, ২০২৪ সালে সারা দেশে প্রায় ১ লাখ ৭ হাজার ৫০০ মানুষ মাদক ওভারডোজে মারা গেছেন। যদিও ২০২২ সালের ১ লাখ ১১ হাজার মৃত্যুর তুলনায় এই সংখ্যা কিছুটা কম ছিল। ব্রাউনের মতে, ‘ফেন্টানিল কার আয় কেমন, জাতি বা ধর্ম—কোনো সীমা মানে না। এটি এখন সর্বত্র।’

স্থানীয় এক প্রবীণ ব্যবসায়ী মনটকের পরিবর্তনে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, ‘আগে সবাই একে অপরকে চিনত। গ্রীষ্মে আয়ারল্যান্ড থেকে তরুণেরা আসত মৌসুমি কাজ করতে, স্মৃতি নিয়ে ফিরে যেত। এখনকার জমায়েতগুলো বিলাসিতা আর সিনথেটিক নেশায় অভ্যস্ত।’ তাঁর মতে, আগে মনটক ছিল একটা ছোট মাছধরা গ্রাম, যেখানে টুকটাক পানীয়ের অভ্যাস সবারই ছিল, কিন্তু এখন এটি পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

তবে মার্থা নোলানের মৃত্যুর ঘটনায়ও মনটকের দৈনন্দিন জীবন পুরোপুরি থেমে যায়নি। ঘটনার পরের দিনও ইয়ট ক্লাবের রেস্তোরাঁয় আয়োজিত ওয়াইন উৎসবে ধনী অতিথিদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দিনের বেলা সোনালি বালুর সৈকতে পরিবারগুলো হাঁটছিল, শিশুরা আইসক্রিম খাচ্ছিল, ক্যাফেগুলোও ছিল জমজমাট। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল ডক আর বালিয়াড়ি; তরুণেরা বিচ ভলিবল খেলছিল—যেন কোনো খারাপ খবরের কথা তাঁরা জানেই না।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় এক নারী চুপচাপ সেই ইয়টের দিকে এগিয়ে গেলেন, যেখানে নোলানের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর চোখে অশ্রু, স্মৃতিকাতর হয়ে বললেন, ‘সে ছিল খুব মিষ্টি ছিল, আন্তরিক। জীবনটা মাত্রই শুরু করছিল। খুব কষ্ট লাগছে।’

সম্পর্কিত

গৃহহীনদের উচ্ছেদে নাছোড়বান্দা ট্রাম্প, ন্যাশনাল গার্ড–এফবিআই নামাচ্ছেন সড়কে

ছিন্নমূলদের রাজধানী ছাড়তে বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

কেন আলাস্কাতেই হবে ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক, দেনদরবার কার পক্ষে যাবে

এমা থম্পসনকেও প্রেমের প্রস্তাব, যেভাবে প্রত্যাখ্যাত হন ট্রাম্প

পৃথিবীর চেয়ে বেশি বয়সী উল্কাপিণ্ড আছড়ে পড়ল আমেরিকায়

৫২ কোটি টাকায় নিউইয়র্কে বিক্রি হলো মঙ্গল গ্রহের পাথর, ভাগ চায় নাইজারও

বিয়ের অতিথিদের কাটতে হলো লক্ষাধিক টাকার টিকিট, প্রথা ভাঙলেন নবদম্পতি

জাতিসংঘে উপপ্রতিনিধি হিসেবে ফক্স নিউজের সংবাদপাঠিকাকে বেছে নিলেন ট্রাম্প

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

নারীর ভোটাধিকার কাড়তে চান যাজকেরা, সমর্থন জানালেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা