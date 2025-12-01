হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

আমার মাথায় সমস্যা নেই, বিশ্বাস না হলে এমআরআই রিপোর্ট দেখাব—সাংবাদিকদের ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় ইউক্রেনের সঙ্গে বৈঠকে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্কো রুবিও (মাঝে) ও বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ (সর্ব বায়ে)। ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, অক্টোবরে তিনি যে এমআরআই করিয়েছিলেন, সে রিপোর্ট প্রকাশ করবেন। বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত অক্টোবরে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে তিনি এমআরআই করিয়েছিলেন।

গতকাল রোববার ফ্লোরিডা থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেরার পথে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আপনারা যদি চান, তবে আমি তা প্রকাশ করব।’ তিনি আরও বলেন, এমআরআইয়ের রেজাল্ট ‘ভালো’ এসেছে।

তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, শরীরের ঠিক কোন অংশে এমআরআই করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে ‘কোনো ধারণা নেই’ তাঁর। মস্তিষ্কের সমস্যার বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘এটা মস্তিষ্কের ছিল না, কারণ, এটা নিয়ে আমি একটা পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং তাতে আমি প্রথম হয়েছিলাম।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমার মাথায় সমস্যা নেই। আমি সুস্থ আছি।’

ট্রাম্পের হাতে কালশিটে, এক পা ফোলা, শিরার রোগে আক্রান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট

এদিকে, ট্রাম্প অক্টোবরে তাঁর শারীরিক পরীক্ষার সময় কেন এমআরআই করিয়েছিলেন বা শরীরের কোন অংশে স্ক্যান করা হয়েছিল, সে বিষয়ে হোয়াইট হাউস বিস্তারিত জানাতে রাজি হয়নি।

প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট শুধু এতটুকু বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ‘নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার অংশ হিসেবে’ ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল সেন্টারে এমআরআই করিয়েছিলেন। তিনি আরও জানান, পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়—প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাস্থ্য ভালো আছে।

