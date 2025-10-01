হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার লোকজনকে আটক করবে ইসরায়েল, প্রস্তুত কারাগার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সুমুদ ফ্লোটিলার লোকজনকে আটক করার পরিকল্পনা করেছে ইসরায়েল। ছবি: এক্স

গাজায় ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া আন্তর্জাতিক অধিকারকর্মীদের নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাকে ফিলিস্তিনি ছিটমহল পর্যন্ত পৌঁছতে না দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তেল আবিব। এরই মধ্যে, ফ্লোটিলাটিকে ঠেকিয়ে দিয়ে এতে থাকা লোকজনকে আটক করে কারাগারে নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন ইসরায়েল। দেশটির সংবাদমাধ্যম ওয়াইনেট এই খবর দিয়েছে।

ইসরায়েলি গণমাধ্যমটির বরাত দিয়ে আল–জাজিরা জানিয়েছে, ইসরায়েলের আশদোদ বন্দরে প্রায় ৫০০ পুলিশ মোতায়েন করা হবে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ অনুমান করছে, যারা ফ্লোটিলায় অংশ নিয়েছে, তাদের আটক করে শিগগিরই সেখানে নেওয়া হবে। সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, আশদোদ এবং আশপাশের হাসপাতালগুলোকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আহতদের জন্য সেখানে অতিরিক্ত কর্মীও প্রস্তুত রাখা হবে।

ইসরায়েলের সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম কান জানিয়েছে, ইসরায়েলি নৌবাহিনীর বিশেষ বাহিনী শায়েতেত ১৩-এর সদস্যরা নৌবাহিনীর অন্যান্য শাখার সদস্যদের সঙ্গে মিলে হয়ে ফ্লোটিলার জাহাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। ফ্লোটিলার লোকজনকে নৌবাহিনীর জাহাজে নেওয়া হবে এবং পরে তীরে নামানো হবে। ইসরায়েলে পৌঁছালে তাদের কেতজিওত কারাগারে পাঠানো হবে, আর যারা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন মেনে নেবে, তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে, ফ্লোটিলার কিছু জাহাজকে তীরে টেনে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। কান জানিয়েছে, কিছু জাহাজ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হতে পারে।

এদিকে, ভূমধ্যসাগরে স্থানীয় সময় আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা সংবাদ সম্মেলন করবে। ফ্লোটিলা গাজা উপকূল থেকে ১২০ নটিক্যাল মাইল দূরে পৌঁছালে এটি হবে। এর আগে রাতভর ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজের হামলার শিকার হয়েছে বলে তাদের ক্রু দাবি করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেবেন জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক ফ্রান্সেসকা আলবানিজ, আন্তর্জাতিক আইনজীবী এবং ফ্লোটিলার অংশগ্রহণকারীরা। তারা ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড এবং অবরোধের আইনি অবস্থা নিয়ে অবহিত করবেন।

এক পোস্টে আলবানিজ ইউরোপীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে তীব্রভাবে নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘রাতভর হয়রানির পর গাজার ১২০ নটিক্যাল মাইল দূরে পৌঁছে গেছি আমরা। আটক করা হলে, প্রতিরোধ করা হবে না এবং নিয়ে যেতে দেওয়া হবে (ইসরায়েলকে)। ইউরোপের দিকে দেখুন—৪৪টি দেশের সাধারণ মানুষ সব ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ নৌবাহিনী দিয়ে ভূমধ্যসাগরের এক অত্যাচারীকে সামলাতে পারছে না। নষ্ট রাজনীতি মানুষকে হত্যা করছে।’

