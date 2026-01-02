যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের পাম বিচ শহরে মার-এ-লাগো ক্লাবে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে যিশুখ্রিষ্টের একটি সদ্য আঁকা প্রতিকৃতি সাড়ে ২৭ লাখ ডলারে নিলামে বিক্রি করা হয়। নতুন বছরের সংকল্প হিসেবে পৃথিবীতে শান্তি কামনার কথা জানান ট্রাম্প।
দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, যিশুর প্রতিকৃতিটি মঞ্চে বসেই এঁকেছেন শিল্পী ভেনেসা হোরাবুয়েনা। ট্রাম্প তাঁকে বিশ্বের অন্যতম সেরা শিল্পী মনে করেন।
রক্ষণশীল চ্যানেল নিউজম্যাক্সে প্রচারিত ভিডিওতে ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়, ‘আমার কাছে তিনি (ভেনেসা হোরাবুয়েনা) অন্যতম সেরা। আসলে গত রাতে তিনি অবিশ্বাস্য কিছু করেছেন। তিনি চাইলে হোয়াইট হাউসের জন্য সময় নিয়ে একটি সুন্দর প্রতিকৃতি আঁকতে পারেন; আবার মাত্র ১০ মিনিটেই অসাধারণ ছবি এঁকে ফেলতে পারেন।’
অনুষ্ঠান চলাকালে মঞ্চে যখন একটি ব্যান্ড দল ‘হালেলুইয়াহ’ গানের ধীর লয় বাজাচ্ছিল, তখন হোরাবুয়েনা বড় কালো ক্যানভাসে তুলির আঁচড় দিচ্ছিলেন।
ট্রাম্প বরাবরের মতো প্রশংসাসূচক শব্দ ব্যবহার করে তাঁকে বলছিলেন, ‘বিশেষ কিছু আঁকো। আমি জানি না সেটা কী হবে, তবে দারুণ কিছু একটা তৈরি করো।’
এরপর প্রেসিডেন্ট এক লাখ ডলার থেকে নিলাম শুরু করেন। নিলামের অর্ধেক অর্থ সেন্ট জুড চিলড্রেনস হসপিটাল এবং বাকি অর্ধেক স্থানীয় শেরিফ দপ্তরে দেওয়া হবে জানিয়ে ট্রাম্প রসিকতা করে বলেন, ‘এখানে উপস্থিত সবার কাছে প্রচুর নগদ অর্থ আছে। এটা শুধু আপনাদের জানিয়ে রাখলাম।’
শেষ পর্যন্ত সাড়ে ২৭ লাখ ডলারে হোরাবুয়েনার আঁকা ছবিটি কিনে নেন একজন নারী।
অনুষ্ঠানে অতিথিদের তালিকায় ছিলেন সাবেক উপদেষ্টা রুডি জুলিয়ানি, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর স্ত্রী সারা, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ধনকুবের হুসেইন সাজওয়ানি প্রমুখ।
ভেনেজুয়েলার একটি ডকইয়ার্ডে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর কথিত হামলার বিষয়ে সাংবাদিকেরা অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করলে ট্রাম্প পৃথিবীতে শান্তি কামনার কথা জানান।
দুই দশক ধরে মার-এ-লাগোতে নববর্ষের এই আয়োজন ট্রাম্পের একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। অতীতে মারথা স্টুয়ার্ট, সেরেনা উইলিয়ামস এবং টাইগার উডসের মতো তারকারা এখানে অংশ নিয়েছেন।
এবারের অনুষ্ঠানে টিকিটের মূল্য ছিল ১ হাজার ৪৫০ ডলার।