হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

মাদুরোকে মাদক ও অস্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করল নিউইয়র্কের আদালত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। ছবি: সংগৃহীত

নজিরবিহীন সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে স্ত্রীসহ প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ভেনেজুয়েলা থেকে তুলে নেওয়ার পর তাকে মাদক ও অস্ত্রের মামলায় অভিযুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের আদালত। আজ শনিবার নিউইয়র্কের সাদার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে তাকে অভিযুক্ত করা হয় বলে জানান মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল প্যাম বন্ডি।

বন্ডির ভাষ্য অনুযায়ী, মাদুরোর বিরুদ্ধে ‘মাদক-সন্ত্রাসবাদের ষড়যন্ত্র, কোকেন আমদানির ষড়যন্ত্র, মেশিনগান ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্র রাখার অভিযোগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মেশিনগান ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্র রাখার ষড়যন্ত্র’— এসব অভিযোগ আনা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘খুব শিগগিরই তারা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ও আদালতে আমেরিকান বিচারব্যবস্থার মুখোমুখি হবে।’ তবে মাদুরোর স্ত্রীর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত জানাননি।

অ্যাটর্নি জেনারেল বন্ডি বলেন, ‘এই দুই কথিত আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারীকে আটক করার জন্য যে অসাধারণ ও অত্যন্ত সফল অভিযান পরিচালিত হয়েছে, সে জন্য আমাদের সাহসী সামরিক বাহিনীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ।’

সম্পর্কিত

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযান—সর্বশেষ যা জানা গেল

যুক্তরাষ্ট্রেই হবে মাদুরোর বিচার, ভেনেজুয়েলায় অভিযান আপাতত শেষ: রুবিও

দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই মামদানির বিরুদ্ধে ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগ ইসরায়েলের

নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সদ্য আঁকা যিশুর ছবি ২৭ লাখ ডলারে বেচলেন ট্রাম্প

বিক্ষোভে উত্তাল ইরান, হস্তক্ষেপে ‘প্রস্তুত হয়ে বসে আছে’ যুক্তরাষ্ট্র

আমরা আর দেরি করব না—দায়িত্ব নিয়েই মামদানির ঘোষণা

২০২৫ সালে মোট কয়টি দেশে বোমা ফেলেছেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ড পেতে শুধু বিয়েই যথেষ্ট নয়

কোরআন ছুঁয়ে নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন জোহরান মামদানি

ট্রাম্পের বাঁ হাতে নতুন কালশিটে দাগ, ফের আলোচনায় প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্য
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা