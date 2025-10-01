হোম > বিশ্ব > যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ট্রাম্পের ওয়েবসাইটে সস্তায় ওষুধ বেচবে ফাইজার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রে নানা ধরনের অসুখে ভোগা রোগী এখন একটি নতুন সরকারি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কম দামে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখিত ওষুধ কিনতে পারবেন—এমন এক চুক্তির ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

মার্কিন ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট ফাইজারের সঙ্গে হওয়া চুক্তির ফলে কিছু ওষুধের দাম সর্বোচ্চ ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে আসবে বলে গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। এই ওষুধগুলো সরাসরি ভোক্তাদের কাছে বিক্রি হবে TrumpRx নামে নতুন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

বিবিসি জানিয়েছে, চুক্তিতে ফাইজার যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সরকারি স্বাস্থ্য বিমা মেডিকেইড-এর অধীনে ওষুধের দাম কমানোর বিষয়ে রাজি হয়েছে। এর ফলে কোম্পানিকে কোনো শুল্ক দিতে হবে না।

গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, ১ অক্টোবর থেকে ব্র্যান্ডেড বা পেটেন্টযুক্ত ওষুধ আমদানির ওপর তিনি ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন। এর ঠিক পরেই এই চুক্তি হলো।

চলতি বছর গ্রীষ্মে ১৭টি ওষুধ কোম্পানিকে চিঠি দিয়েছিলেন ট্রাম্প, যেখানে তাদের ৬০ দিনের মধ্যে দাম কমানোর দাবি মেনে নিতে বলা হয়েছিল। এই সময়সীমা এ সপ্তাহেই শেষ হয়েছে। ফাইজার প্রথম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, যারা এই চুক্তিতে সম্মত হয়েছে।

ট্রাম্প সে সময় এমন এক নীতির কথা উল্লেখ করেন, যার লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের দামের সঙ্গে বিদেশি কম দামের ওষুধের সামঞ্জস্য আনা।

তিনি বলেন, ফাইজার তাদের সব প্রেসক্রিপশন মেডিসিন মেডিকেইডের জন্য দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এটি সবচেয়ে পছন্দের দেশগুলোর দাম অনুযায়ী হবে। এটি মেডিকেইডের খরচ কমাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

ট্রাম্প আশা করেন, যুক্তরাষ্ট্রের আরও ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি এ ধরনের চুক্তিতে রাজি হবে।

