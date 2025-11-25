ট্রাম্প সমর্থক বেশির ভাগ ইনফ্লুয়েন্সারের এক্স অ্যাকাউন্ট চালানো হয় রাশিয়া–নাইজেরিয়া–ভারত থেকে

ইলন মাস্কের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স স্বচ্ছতা বাড়ানোর উদ্যোগে নতুন একটি ফিচার চালু করেছে। আর সেই ফিচার দেখিয়ে দিয়েছে যে, প্ল্যাটফর্মটিতে থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন বা মাগা’ ক্যাম্পেইনের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সারের অ্যাকাউন্ট আসলে বিদেশি।
গত শুক্রবার থেকে ব্যবহারকারীরা এক্সে ‘অ্যাবাউট দিস অ্যাকাউন্ট’ নামে নতুন ফিচারটি দেখতে পাচ্ছেন। এতে যে কেউ জানতে পারবেন যে, কোনো একটি অ্যাকাউন্ট কোন দেশ থেকে পরিচালিত হয়, কবে প্ল্যাটফর্মে যোগ দিয়েছে, কতবার ব্যবহারকারীর নাম বদলেছে, এমনকি এক্স অ্যাপ কীভাবে ডাউনলোড করেছে।
ফিচারটি চালুর পর প্ল্যাটফর্মে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো তৎপর হয়ে ওঠে। সবাই খুঁজতে শুরু করে, তাদের অনলাইন প্রতিপক্ষ আসলে কোথায় অবস্থান করছে। আর এতে দেখা গেছে, বহু বড় ‘মাগা’ ও ডানপন্থী অ্যাকাউন্টের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে।
ডেমোক্রেটিক প্রভাবশালী হ্যারি সিসন লিখেছেন, ‘প্ল্যাটফর্মে আজ সত্যিই দুর্দান্ত একটি দিন। এতগুলো মাগা অ্যাকাউন্ট যে বিদেশি চরিত্রের, তা প্রকাশ পাওয়া আমাদের মতো ডেমোক্র্যাটদের জন্য সম্পূর্ণ স্বস্তির।’
এসব প্রোফাইলের অনেকগুলো নিজেদের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ বা ‘মাগা’ হিসেবে পরিচয় দিলেও আসলে রাশিয়া, ভারত ও নাইজেরিয়ার মতো দেশ থেকে পরিচালিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে, প্রায় চার লাখ অনুসারী থাকা ‘মাগান্যাশনএক্স–MAGANationX’ নামের অ্যাকাউন্টটি নিজেদের পরিচয় দেয় ‘উই দ্য পিপলের দেশপ্রেমিক কণ্ঠস্বর’ হিসেবে। কিন্তু অ্যাকাউন্টটি পরিচালিত হয় পূর্ব ইউরোপ থেকে।
ইভাঙ্কা ট্রাম্পের নামে পরিচালিত ফ্যান অ্যাকাউন্ট ‘IvankaNews’–এর অনুসারী এক মিলিয়ন। ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার, অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে হুমকি, ও ট্রাম্পের সপক্ষে নানা পোস্টে ভরা সেই অ্যাকাউন্টটি পরিচালিত হয় নাইজেরিয়া থেকে। বামপন্থী ইনফ্লুয়েন্সার ও আইনবিদ মাইকা এরফান লিখেছেন, ‘অনলাইন ডানপন্থীদের জন্য এটা সত্যিকারের ভূমিকম্প। মনে হচ্ছে বড় অর্ধেক অ্যাকাউন্টই এত দিন আমেরিকান সেজে থাকা বিদেশি।’
ফিচারটি সক্রিয় হওয়ার কিছু পরেই এক্স–এর পণ্য উন্নয়ন বিভাগের প্রধান নিকিতা বিয়ার জানান, এতে কিছু ‘খুঁত’ রয়েছে যা শিগগিরই ঠিক করা হবে। যেমন, ভিপিএন ব্যবহারে অ্যাকাউন্টের অবস্থান গোপন করা যায়। কোম্পানি সেটি ঠিক করার পরিকল্পনাও জানিয়েছে।
ব্যবহারকারীরা জানান, ফিচারটি চালুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার বন্ধ হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করেন, এতগুলো ডানপন্থী অ্যাকাউন্টের প্রকৃত অবস্থান প্রকাশ পাওয়ায় ফিচারটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে এই প্রতিবেদন লেখার সময় ফিচারটি আবার চালু দেখা গেছে।
সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে একটি মতাদর্শ বা ব্যক্তিকে সমর্থন দেখানোর ঘটনা শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, বিশ্বজুড়েই বহুদিনের। এই পরিবর্তন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিক ও মাইডাসটাচের সহ–প্রতিষ্ঠাতা ব্রেট মেইসেলাস এক ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘এই মুহূর্তেও বিদেশি প্রভাব–অভিযান চলছে। কল্পনা করুন, এমন সব অ্যাকাউন্টের চাপ অনুভব করেন যেসব আইনপ্রণেতা। এসব ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকেই ছড়ায় ভুয়া তথ্য।’
২০২৪ সালের নির্বাচনের সময় মাগা শিবিরে ভুয়া অনলাইন চরিত্র ব্যবহারের বিষয়টি নজরে এনেছিল সেন্টার ফর ইনফরমেশন রেজিলিয়েন্স নামের স্বতন্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান। অনেক প্রভাবশালী মাগা অ্যাকাউন্ট যখন পূর্ব ইউরোপ বা রাশিয়া থেকে পরিচালিত বলে ধরা পড়ছে, তখন প্রশ্ন উঠছে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে বিদেশি হস্তক্ষেপ কি এখনো চলছে?
ইনফ্লুয়েন্সার এড ক্রাসেনস্টাইন মন্তব্য করেছেন, ‘এত মাগা প্রভাবশালী যে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের, তা বোঝা যাচ্ছে না? মনে হচ্ছে কেউ যেন বিদেশি সরকারগুলোর হয়ে কাজ করছে।’ লেখক ও গবেষক অ্যাডাম কোকরান লিখেছেন, ‘আজ আপনি পর্দার আড়ালটা একটু দেখলেন। মাগা সংক্রান্ত বিদ্বেষের বড় অংশই রুশ প্রচারণা।’
২০১৬ সালের নির্বাচনে রাশিয়ার সঙ্গে আঁতাত বা সমন্বয়ের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছিল। ট্রাম্পের প্রচার দলের দুজনকে অভিযুক্তও করা হয়।
অনেকে আবার ভুয়া অ্যাকাউন্ট চালায় অর্থের জন্য। এক্স প্ল্যাটফর্মে নির্দিষ্ট ধরনের পোস্টে বেশি সম্পৃক্ততা এলে অনেক দেশে এটি উল্লেখযোগ্য আয়ের উৎস হয়। প্রিমিয়াম ভেরিফাইড অ্যাকাউন্টের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতেই অর্থ প্রদান করা হয়। ভারত, নাইজেরিয়া বা বাংলাদেশের মতো দেশের লোকজনের জন্য এই উপার্জন জীবনে বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।