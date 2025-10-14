ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

সর্বশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি প্রকাশ করেছে টাইম ম্যাগাজিন। কিন্তু এই ছবি পছন্দ না হওয়ায় ম্যাগাজিনটির ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। দাবি করেছেন—ছবিতে তাঁর চুল ‘গায়েব’ করে দেওয়া হয়েছে।
ট্রাম্পের মতে, ছবির নিচ থেকে তোলা অ্যাঙ্গেলটি ছিল ‘অত্যন্ত বাজে’। আর ছবিটি এমনভাবে দেখানো হয়েছে যে, তাঁর মাথার ওপরের অংশটি ‘ভাসমান ছোট্ট মুকুটের মতো’ লাগছে।
নিজের ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে। তারপর মাথার ওপরে কিছু একটা বসিয়েছে যা ছোট্ট ভাসমান মুকুটের মতো দেখাচ্ছে। একেবারে অদ্ভুত! নিচ থেকে তোলা ছবি আমি কখনোই পছন্দ করিনি। কিন্তু এটা তো একেবারে ভয়ংকর ছবি। একে অবশ্যই ধিক্কার জানাতে হয়। ওরা কী করছে, আর কেন করছে?’
ছবির সমালোচনা করলেও টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত নিজের ওপর লেখা প্রতিবেদনটিকে ‘তুলনামূলকভাবে ভালো গল্প’ বলে স্বীকার করেছেন ট্রাম্প।
এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতেও টাইম ম্যাগাজিনকে আক্রমণ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সে সময় প্রকাশিত সংখ্যায় ওভাল অফিসে বসা সরকারি দক্ষতা অফিসের প্রধান ইলন মাস্কের একটি ছবি ছেপেছিল টাইম। তখন বিদ্রূপ করে ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘টাইম ম্যাগাজিন কি এখনো টিকে আছে? আমি তো ভাবতাম ওরা বন্ধ হয়ে গেছে।’
টাইম ম্যাগাজিনের নতুন সংখ্যাটির শিরোনাম ‘হিজ ট্রিয়াম্ফ’ বা ‘তাঁর বিজয়’। এটি প্রকাশিত হয়েছে এমন এক সময়ে, যখন ট্রাম্পকে গাজা যুদ্ধবিরতি ও বন্দী বিনিময় চুক্তি সম্পন্ন করার কৃতিত্ব দেওয়া হচ্ছে। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া এই সংঘাত অবসানে এই সমঝোতা ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে ট্রাম্পকে এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার দাবি উঠেছিল। ট্রাম্প অবশ্য দাবি করেছেন, তিনি শুধু গাজা যুদ্ধই নয়, বিশ্বজুড়ে আরও ছয়টি যুদ্ধ থামিয়েছেন।