নিউইয়র্কে বাঙালি অধ্যুষিত ব্রুকলিনে রেস্তোরাঁয় গুলি, নিহত ৩

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে এক রেস্তোরাঁয় বন্দুকধারীদের গুলিতে তিনজন নিহত ও অন্তত নয়জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গতকাল রোববার ভোরে ক্রাউন হাইটস এলাকার ফ্র্যাঙ্কলিন অ্যাভিনিউতে ‘টেস্ট অব দ্য সিটি লাউঞ্জ’-এ এ ঘটনা ঘটে।
নিউইয়র্ক পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ জানান, রাত ৩টা ২৭ মিনিটে (০৭২৭ জিএমটি) একাধিক ৯১১ কল পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কর্মকর্তারা রেস্তোরাঁয় ঢুকে একাধিক গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন।
পুলিশ জানায়, এ ঘটনায় ১২ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নয়জন পুরুষ ও তিনজন নারী। নিহত তিনজনের বয়স যথাক্রমে ১৯, ২৭ ও ৩৫ বছর। ১৯ বছর বয়সী এক তরুণ ঘটনাস্থলেই মারা যান। অন্য দুজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত্যু হয়। আহত নয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়।
পুলিশ কমিশনার টিশ জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে রেস্তোরাঁর ভেতরে কোনো বিরোধ থেকে এ গুলির ঘটনা ঘটে। “এটি গ্যাং-সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হচ্ছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে কেউ কেউ এতে জড়িত থাকলেও এখানে নিরপরাধ লোকও ছিলেন,” বলেন তিনি।
এ ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন অস্ত্রের অন্তত ৪২টি খোসা উদ্ধার করেছে তদন্তকারীরা।
নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, এটি একটি “ভয়াবহ অস্ত্র হামলা।” তিনি জানান, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এটি শহরে দ্বিতীয় গণগুলির ঘটনা। জুলাইয়ের শেষদিকে ম্যানহাটনে আরেক হামলায় চারজন নিহত হন। তাঁদের একজন ছিলেন নিউইয়র্ক পুলিশের সদস্য।
অ্যাডামস আরও বলেন, “এ ধরনের অস্ত্র হামলা শুধু পরিবার নয়, পুরো সম্প্রদায় ও শহরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমরা ইতোমধ্যে রাস্তাঘাট থেকে ২২ হাজারের বেশি অবৈধ অস্ত্র সরিয়ে নিয়েছি।” নিহতদের পরিবারকে সহায়তা ও সম্ভাব্য প্রতিশোধ ঠেকাতে সংকট মোকাবিলা দল মোতায়েন করা হয়েছে।
টিশ জানান, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে নিউইয়র্কে গুলি চালানোর ঘটনা ও গুলিবিদ্ধ মানুষের সংখ্যা রেকর্ড করা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। তিনি বলেন, “এ ধরনের ঘটনা ব্যতিক্রম। কিন্তু আজ ভোরে যে ভয়াবহতা ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক।”