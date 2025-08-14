স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দেশের সামরিক সক্ষমতা আরও জোরদার করতে ‘আর্মি রকেট ফোর্স কমান্ড’ গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম আজ নিউজ টিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, স্বাধীনতার ৭৮তম বার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার ইসলামাবাদে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি-সজ্জিত এই বাহিনী শত্রুর ওপর ‘সব দিক থেকে’ আঘাত হানতে সক্ষম।
শাহবাজ শরিফ বলেন, এটি পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ সময়, সব দলকে জাতীয় স্বার্থভিত্তিক ‘চার্টার অব স্ট্যাবিলিটি’তে যোগ দিতে আহ্বান জানান তিনি। বলেন, এটি শুধু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নয়, বরং জাতীয় স্বার্থের জন্য গঠিত একটি কাঠামো।
ভারতের সঙ্গে সংঘাতের প্রসঙ্গ টেনে শাহবাজ শরিফ বলেন, কোনো ধরনের কারণ ছাড়া মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে পাকিস্তানের ওপর হামলা চালায় নয়াদিল্লি। তিনি সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জা, বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল জাহির বাবর এবং নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল নাভিদ আশরাফকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তারা ভারতকে একটি ‘ঐতিহাসিক শিক্ষা’ দিয়েছেন। তার ভাষায়, চার দিনের লড়াইয়ে ভারতের অহংকার ‘চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে গেছে’।
প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানি সেনাদের সাহসিকতার প্রশংসা করে বলেন, যারা জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছে, এমন জাতিকে কখনো পরাজিত করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, সংঘাতের সময় তুরস্ক, সৌদি আরব, চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান ও আজারবাইজান পাকিস্তানকে কূটনৈতিকভাবে সহায়তা করেছে, এ জন্য পাকিস্তান তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় পাকিস্তানকে দায়ী করে নয়াদিল্লি। এরই জেরে পাকিস্তানে হামলা চালায় ভারত। চার দিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়। তবে, এর পর থেকে সিন্ধু পানি বণ্টন চুক্তি থেকে শুরু করে নানা ইস্যু নিয়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা চলছেই।