হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্ভাব্য নিরাপত্তা চুক্তির ইঙ্গিত দিলেন সিরিয়ার আল-শারা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আরব মিডিয়া প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা। ছবি: সানার সৌজন্যে

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা ইসরায়েলের সঙ্গে একটি সম্ভাব্য নিরাপত্তা চুক্তিতে অগ্রগতির ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম। গতকাল রোববার আরব মিডিয়া প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন।

সিরিয়া টিভি আল-শারার বরাতে জানিয়েছে, দামেস্ক ও তেল আবিবের মধ্যে একটি সম্ভাব্য নিরাপত্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে কোনো চুক্তি হলে তা ১৯৭৪ সালের যুদ্ধবিরতি রেখার ওপর ভিত্তি করে হবে। আল-শারা জানান, সিরিয়া ও এই অঞ্চলের স্বার্থ রক্ষা করে—এমন কোনো চুক্তি বা সিদ্ধান্ত নিতে তিনি দ্বিধা করবেন না।

এদিকে রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সানার প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ১৯ আগস্ট (মঙ্গলবার) সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানি প্যারিসে ইসরায়েলের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানে ইসরায়েলের সঙ্গে উত্তেজনা কমানো, সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

সানা জানিয়েছে, এই আলোচনায় ‘দক্ষিণ সিরিয়ার সুওয়াইদা প্রদেশে যুদ্ধবিরতি’ ও ‘১৯৭৪ সালের চুক্তি পুনর্বহাল’ করার বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সানা আরও জানিয়েছে, এই আলোচনা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হচ্ছে। এটি ‘সিরিয়ার নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা জোরদার করা এবং এর ঐক্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার’ কূটনৈতিক প্রচেষ্টার অংশ।

ইরানের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা সংঘাত আসন্ন—সাবেক ইসরায়েলি কর্মকর্তার সতর্কবার্তা

১৯৭৩ সালের অক্টোবর যুদ্ধের পর সিরিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে ১৯৭৪ সালের চুক্তিটি যুদ্ধরত বাহিনীগুলোকে আলাদা করা এবং দুই পক্ষের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়েছিল। চুক্তিটি সৈন্যদের প্রত্যাহার ও দুটি প্রধান রেখা নির্ধারণের ব্যবস্থা করেছিল, যা আলফা ও ব্রাভো লাইন নামে পরিচিত। এ রেখাগুলো সিরিয়ান ও ইসরায়েলি সামরিক অবস্থানকে আলাদা করে। এ দুটি রেখার মাঝখানে একটি বাফার জোন তৈরি করা হয়েছিল, যা জাতিসংঘের ডিসএনগেজমেন্ট অবজারভার ফোর্স (ইউএনডিওএফ) দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়।

সম্পর্কিত

ইরানের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা সংঘাত আসন্ন—সাবেক ইসরায়েলি কর্মকর্তার সতর্কবার্তা

ইসরায়েলি হামলায় রয়টার্স, এপি, আল-জাজিরা ও ইনডিপেনডেন্টের সাংবাদিক নিহত

যুদ্ধবিরতির সর্বসম্মত প্রস্তাবে নীরব, নতুন বায়না নেতানিয়াহুর

চলতি মাসে গাজায় ১ হাজারেরও বেশি ভবন ধ্বংস করেছে ইসরায়েল

গাজা দখল করে জনগণকে অভুক্ত রাখুন: সেনাপ্রধানকে ইসরায়েলি মন্ত্রীর নির্দেশ

গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহত ৬২৬০০ ছাড়াল, অনাহারে মৃত্যু আরও ৮ জনের

ইরান ‘কয়েকটি’ দেশে অস্ত্র উৎপাদন করছে: প্রতিরক্ষামন্ত্রী

হামাস যুদ্ধবিরতিতে রাজি হলেও গাজা দখলে নেবে ইসরায়েল: নেতানিয়াহু

আমার ছোট ছেলেটা জানে না, ফলের স্বাদ কেমন— গাজায় দুর্ভিক্ষের করুণ বর্ণনা এক মায়ের মুখে

গাজায় পুরোদমে দুর্ভিক্ষ শুরু: জাতিসংঘ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা