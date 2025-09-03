গাজায় এখন পর্যন্ত ২৪৮ সংবাদকর্মীকে হত্যা করেছে ইসরায়েল

ইসরায়েলের ড্রোন হামলায় গাজা সিটিতে এক ফিলিস্তিনি ক্যামেরাম্যান নিহত হয়েছেন। রোববারের এ ঘটনায় গাজায় সাংবাদিকদের ওপর নতুন করে হামলার অভিযোগ উঠল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
গাজার গভর্নমেন্ট মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, মানারা মিডিয়া কোম্পানির ক্যামেরাম্যান রাসমি জিহাদ সালেম নিহত হয়েছেন। আল-জালাআ স্কোয়ারের কাছে আবু আল-আমিন সড়কে লক্ষ্য করে চালানো ড্রোন হামলায় তিনি প্রাণ হারান।
এ ঘটনায় গত বছরের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় নিহত সাংবাদিকের সংখ্যা দাঁড়াল ২৪৮ জনে।
মিডিয়া অফিস ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যার অভিযোগ তুলেছে। সংস্থাটি একে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত অভিযান বলে আখ্যা দিয়েছে।
তারা আন্তর্জাতিক সাংবাদিক ফেডারেশন, আরব সাংবাদিক ইউনিয়ন ও বিশ্বব্যাপী সাংবাদিক সংগঠনগুলোকে এ ধরনের ‘পদ্ধতিগত অপরাধ’ নিন্দা করার আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতি ইসরায়েলকে জবাবদিহির আওতায় আনার তাগিদ দিয়েছে।
মিডিয়া অফিসের অভিযোগ, ইসরায়েলের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও ফ্রান্সও গাজায় চলমান ‘গণহত্যায়’ অংশীদার।
তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, সাংবাদিক হত্যাযজ্ঞ বন্ধে ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক আদালতে ইসরায়েলকে জবাবদিহির মুখোমুখি করার ওপর জোর দিয়েছে।
গত বছরের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় ৬৩ হাজার ৬০০–এর বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। অব্যাহত সামরিক অভিযানে পুরো উপত্যকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং দুর্ভিক্ষে পড়েছে।
গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। তাদের বিরুদ্ধে গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে।
এ ছাড়া গাজায় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গণহত্যার মামলা চলছে।