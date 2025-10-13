ট্রাম্পের ‘গাজা যুদ্ধের স্থায়ী অবসান’ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হবে যে ৬ ধাপে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির একটি কপি পেয়েছে লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আই। ইসরায়েল, হামাস ও মিসরে মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে স্বাক্ষরিত সেই চুক্তির মাধ্যমেই গাজায় গণহত্যা বন্ধের সমঝোতা হয়েছে।
ট্রাম্পের ‘গাজা যুদ্ধের স্থায়ী অবসান’ প্রস্তাব বাস্তবায়নের ধাপসমূহ
১. প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা দেবেন যে—গাজার যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো যুদ্ধের অবসানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছে।
২. ইসরায়েলি সরকারের অনুমোদনের পর যুদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে শেষ হবে। সব ধরনের সামরিক অভিযান—বিমান ও গোলাবর্ষণসহ টার্গেটিং অপারেশন—স্থগিত থাকবে। আইডিএফ যেসব এলাকা থেকে পিছু হটবে, সেই এলাকাগুলোয় ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত আকাশ পর্যবেক্ষণ বন্ধ থাকবে।
৩. মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ কার্যক্রম অবিলম্বে শুরু হবে। এটি ২০২৫ সালের ১৯ জানুয়ারির মানবিক সহায়তা চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। ত্রাণ সরবরাহের বিস্তারিত পদক্ষেপ সংযুক্ত করা হয়েছে।
৪. আইডিএফ সংযুক্ত মানচিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সীমারেখায় পিছু হটবে। ট্রাম্পের ঘোষণার পর এবং ইসরায়েলি সরকারের অনুমোদনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই প্রত্যাহার সম্পন্ন হবে। হামাস পুরো চুক্তি বাস্তবায়ন করলে আইডিএফ আর ওই এলাকাগুলোয় ফিরে যাবে না।
৫. ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গাজায় আটক সব ইসরায়েলি জিম্মিকে (জীবিত ও মৃত) মুক্তি দেওয়া হবে (সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী)।
ক. আইডিএফ প্রত্যাহার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হামাস সব জিম্মির অবস্থার তদন্ত শুরু করবে ও প্রাপ্ত তথ্য মধ্যস্থতাকারী ও আইসিআরসির মাধ্যমে জানাবে। ইসরায়েল গাজা থেকে আটক ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিষয়ে তথ্য দেবে।
খ.৭২ ঘণ্টার মধ্যে হামাস জীবিত সব জিম্মিকে মুক্তি দেবে, গাজায় থাকা সব ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীর হেফাজতে থাকা জিম্মিসহ।
গ. একই সময়ের মধ্যে হামাস মৃত জিম্মিদের মরদেহ ফেরত দেবে।
ঘ. হামাস যেসব মৃত জিম্মির বিষয়ে তথ্য পাবে, তা নির্ধারিত তথ্য আদান–প্রদান ব্যবস্থার মাধ্যমে জানাবে। ইসরায়েলও গাজায় নিহত ফিলিস্তিনিদের মরদেহ সম্পর্কিত তথ্য দেবে।
ঙ. মধ্যস্থতাকারী ও আইসিআরসির মাধ্যমে একটি তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যাতে উদ্ধার না হওয়া জিম্মিদের মরদেহ ও ইসরায়েলে আটক গাজাবাসীর দেহাবশেষ সম্পর্কে তথ্য বিনিময় সম্ভব হয়। হামাস যত দ্রুত সম্ভব এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে।
চ. হামাস যত জিম্মি মুক্তি দেবে, ইসরায়েলও সমান সংখ্যক ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেবে (সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী)।
ছ. জিম্মি ও বন্দী বিনিময় প্রক্রিয়া মধ্যস্থতাকারী ও আইসিআরসির মাধ্যমে গোপনে সম্পন্ন হবে, কোনো প্রকাশ্য অনুষ্ঠান বা সংবাদ কাভারেজ ছাড়াই।
৬. যুক্তরাষ্ট্র, কাতার, মিসর, তুরস্ক ও অন্য সম্মত দেশসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হবে, যা দুই পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে চুক্তির বাস্তবায়ন তদারকি করবে।