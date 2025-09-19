হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় অনাহারে আরও ৪ জনের মৃত্যু, নিহতের সংখ্যা ছাড়াল ৬৫ হাজার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গাজার একটি ত্রাণকেন্দ্রে ত্রাণপ্রত্যাশীদের ভিড়। ছবি: আনাদোলু

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৫ হাজার ১৪১। এর মধ্যে শুধু গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে আরও ৭৯ জন। আহত হয়েছে ২২৮ জন। বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় জানায়, গাজায় অনেক মরদেহ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে ও রাস্তায় পড়ে আছে। উদ্ধারকর্মীরা তাঁদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।

গত ২৪ ঘণ্টায় মানবিক সহায়তা সংগ্রহ করতে গিয়ে ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে আরও ৯ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ৩৩ জন। ২৭ মে থেকে এ পর্যন্ত এভাবে নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৫১৩। আহত হয়েছে ১৮ হাজার ৪১৪ জনের বেশি।

এ ছাড়া অপুষ্টি ও অনাহারে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে একটি শিশু। অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত অনাহারে মারা গেছে ৪৩৫ জন ফিলিস্তিনি। তাদের মধ্যে ১৪৭টি শিশু।

২ মার্চ থেকে ইসরায়েল গাজার সব সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। এতে ২৪ লাখ মানুষের এই ভূখণ্ডে ভয়াবহ খাদ্যসংকট তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা আইপিসি জানিয়েছে, উত্তর গাজায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ এটি দেইর আল-বালাহ ও খান ইউনুসে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

গত ১৮ মার্চ যুদ্ধবিরতি ভেঙে ইসরায়েল আবারও গাজায় হামলা শুরু করে। এরপর থেকে আরও ১২ হাজার ৫৯০ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৫৩ হাজারের বেশি মানুষ।

গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। আর মঙ্গলবার জাতিসংঘের একটি কমিশন জানায়, ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালিয়েছে।

সম্পর্কিত

ইন্টারনেট ও মোবাইল সেবা বন্ধ, গাজার প্রাণকেন্দ্রে ঢুকছে ইসরায়েলি ট্যাংক

ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনা জরুরি, কয়েক দিনের মধ্যেই চুক্তি: আল–শারা

কায়রো মিউজিয়াম থেকে ফেরাউনের স্বর্ণের ব্রেসলেট নিখোঁজ

ট্রাম্পের চাপে ইসরায়েলের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তির পথে হাঁটছে আল–শারার সিরিয়া

গাজা সিটিতে ইসরায়েলি স্থল অভিযান: ফের অনিশ্চয়তায় যাত্রা বাস্তুচ্যুত বাসিন্দাদের

কাতারে হামলার আগে ট্রাম্পকে জানিয়েছিলেন নেতানিয়াহু, তিনি ‘না’ করেননি

গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল, প্রথমবারের মতো বলল জাতিসংঘ

গাজায় ইসরায়েলের স্থল অভিযান শুরু, জিম্মিদের নিয়ে উদ্বেগ পরিবারগুলোর

একঘরে হয়ে পড়েছে ইসরায়েল: নেতানিয়াহুর স্বীকারোক্তি

ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের সমালোচনা নেই, হামাসকে ‘বর্বর জানোয়ার’ আখ্যা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা