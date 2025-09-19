গাজায় অনাহারে আরও ৪ জনের মৃত্যু, নিহতের সংখ্যা ছাড়াল ৬৫ হাজার

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৫ হাজার ১৪১। এর মধ্যে শুধু গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে আরও ৭৯ জন। আহত হয়েছে ২২৮ জন। বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয় জানায়, গাজায় অনেক মরদেহ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে ও রাস্তায় পড়ে আছে। উদ্ধারকর্মীরা তাঁদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।
গত ২৪ ঘণ্টায় মানবিক সহায়তা সংগ্রহ করতে গিয়ে ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে আরও ৯ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ৩৩ জন। ২৭ মে থেকে এ পর্যন্ত এভাবে নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৫১৩। আহত হয়েছে ১৮ হাজার ৪১৪ জনের বেশি।
এ ছাড়া অপুষ্টি ও অনাহারে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে একটি শিশু। অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত অনাহারে মারা গেছে ৪৩৫ জন ফিলিস্তিনি। তাদের মধ্যে ১৪৭টি শিশু।
২ মার্চ থেকে ইসরায়েল গাজার সব সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। এতে ২৪ লাখ মানুষের এই ভূখণ্ডে ভয়াবহ খাদ্যসংকট তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা আইপিসি জানিয়েছে, উত্তর গাজায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ এটি দেইর আল-বালাহ ও খান ইউনুসে ছড়িয়ে পড়তে পারে।
গত ১৮ মার্চ যুদ্ধবিরতি ভেঙে ইসরায়েল আবারও গাজায় হামলা শুরু করে। এরপর থেকে আরও ১২ হাজার ৫৯০ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৫৩ হাজারের বেশি মানুষ।
গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। আর মঙ্গলবার জাতিসংঘের একটি কমিশন জানায়, ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা চালিয়েছে।