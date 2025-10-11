হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনায় অস্ত্র সমর্পণের প্রশ্নই আসে না: হামাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গত ১ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ বন্দীবিনিময়ের অংশ হিসেবে খান ইউনিসের একটি সুরক্ষিত স্থানে দুই ইসরায়েলি জিম্মিকে রেডক্রস দলের কাছে হস্তান্তর করে হামাস। ছবি: এএফপি

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিরস্ত্রীকরণ ‘অসম্ভব ও আলোচনাযোগ্য নয়’ বলে মন্তব্য করেছেন হামাসের এক কর্মকর্তা। আজ শনিবার ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘অস্ত্র সমর্পণের প্রশ্নই আসে না, এটি কোনোভাবেই আলোচনার বিষয় নয়।’

ট্রাম্প প্রশাসনের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, হামাসের অস্ত্র সমর্পণের বিষয়টি দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। ২০ দফার এই পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে, যারা অস্ত্র জমা দেবে তাদের সাধারণ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তারা চাইলে গাজা ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

এদিকে, আজ শনিবার গাজায় যুদ্ধবিরতি বজায় আছে। সোমবার পর্যন্ত জারি থাকা ৭২ ঘণ্টার সময়সীমার মধ্যে হামাসের হাতে আটক ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার কথা রয়েছে।

ট্রাম্পের এই শান্তি পরিকল্পনায় হামাসের নিরস্ত্রীকরণ এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহার—এই দুটি বিষয়ই প্রধান বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। যদিও টানা দুই বছরের ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান নিয়ে আশা বাড়ছে, তবু এই দুই ইস্যু সমাধান না হলে পরিকল্পনাটি এগোনো কঠিন হবে বলে পর্যবেক্ষকদের আশঙ্কা।

বিবিসির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, চুক্তির আওতায় ৪৮ জন ইসরায়েলি ও বিদেশি বন্দীকে মুক্তি দেবে হামাস। ধারণা করা হচ্ছে, এদের মধ্যে ২০ জন এখনো জীবিত আছেন।

