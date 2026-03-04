হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

উপসাগরীয় দেশগুলোতে হামলা কমেছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: এএফপি

উপসাগরীয় অঞ্চলে হামলার তীব্রতা অনেকখানি কমে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও, সৌদি বাহিনী আজ মঙ্গলবার সকালে দেশটির পূর্বে একটি ড্রোন ধ্বংস করেছে। এ ছাড়া সরকার জানিয়েছে, তাদের বাহিনী আল-খার্জ অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়া দুটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে। এখানে প্রিন্স সুলতান বিমান ঘাঁটির অবস্থান। সেখানে নিয়মিত মার্কিন বাহিনী মোতায়েনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য, আকাশসীমা বন্ধ করতে বা বিঘ্ন ঘটাতে খুব বেশি আক্রমণের প্রয়োজন হয় না। তাই ইরান যদি আক্রমণের মাত্রা কম রাখতে সক্ষম হয়, তবুও এই সংঘাতে আক্রান্ত উপসাগরীয় (জিসিসি) দেশগুলোর জন্য এটি বড় সমস্যা। সহসাই তারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারবে না। বিশেষ করে জ্বালানি উৎপাদন, পরিবহন এবং বাণিজ্যিক বিমান চলাচল শুরু হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা সহজে কাটবে না।

সম্পর্কিত

ইরানি হামলায় ধ্বংস কাতারসহ অন্তত ৭ মার্কিন স্থাপনার রাডার ও যোগাযোগব্যবস্থা

সৌদি আরবে সিআইএর গোপন স্টেশনে হামলা

গাজায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি

ইরানের বিরুদ্ধে লড়তে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ যে কারণে ইরানের পক্ষেই যাবে

মার্কিন ডেস্ট্রয়ারে হামলার দাবি ইরানের

‘চরম সীমা’ অতিক্রম করেছে ইরান, পাল্টা জবাবের কথা ভাবছে উপসাগরীয় দেশগুলো

ইরানের নেতৃত্ব পরিষদের বৈঠকে হামলার দাবি ‘মিথ্যা প্রোপাগান্ডা’, আরও এক এফ-১৫ ভূপাতিত করার দাবি

ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের ৩ উদ্দেশ্য, তেহরান মানলেই যুদ্ধ শেষ

১৬৫ শিশুর দাফন: তারা পড়ত খেলত একসঙ্গে, শুয়ে থাকবে পাশাপাশি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা