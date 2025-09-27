হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

ব্রিকসের সদস্য হতে ফিলিস্তিনের আবেদন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত সদস্য দেশগুলোর নেতারা। ছবি: সংগৃহীত

চীনা নেতৃত্বাধীন জোট ব্রিকসে পূর্ণ সদস্যপদ চেয়ে আবেদন করেছে ফিলিস্তিন। তবে এখনো কোনো জবাব পায়নি তারা। আর তাই, আপাতত ফিলিস্তিন অতিথি/পর্যবেক্ষক হিসেবেই অংশ নেবে। এমনটাই জানিয়েছেন রাশিয়ায় নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত আবদেল-হাফিজ নোফাল। গতকাল শুক্রবার রুশ সংবাদ সংস্থা আরআইএকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ তথ্য জানান।

নোফাল বলেন, ‘ফিলিস্তিন এরই মধ্যে আনুষ্ঠানিক আবেদন জমা দিয়েছে। তবে কিছু শর্ত রয়েছে। আমি মনে করি, এই শর্তগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ফিলিস্তিন অতিথি হিসেবেই থাকছে। এখনো আমরা কোনো উত্তর পাইনি।’

এর আগে, ২০০৬ সালে ব্রিকস গঠিত হয়। সে সময় জোটের সদস্য দেশগুলো ছিল—রাশিয়া, চীন, ভারত ও ব্রাজিল। পরে ২০১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্ত হয়। ২০২৪ সালে ব্লকে যোগ দেয় মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইথিওপিয়া ও ইরান। এ বছরের জানুয়ারিতে ইন্দোনেশিয়া নতুন সদস্য হয়েছে।

ব্রিকসের অংশীদার দেশগুলোর মধ্যে আছে বেলারুশ, বলিভিয়া, কিউবা, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, থাইল্যান্ড, উগান্ডা, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনাম।

ফিলিস্তিনের আবেদনের প্রতিক্রিয়ায় চীন শুক্রবার জানায়, ‘আমরা আরও সমমনোভাবাপন্ন অংশীদারদের ব্রিকসে যোগ দেওয়ার বিষয়কে স্বাগত জানাই। আমরা চাই সবাই মিলে ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে।’

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন বেইজিংয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ‘ব্রিকস হলো উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। এটি বহুমেরুকরণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গণতন্ত্রায়ণে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে। প্ল্যাটফর্মটি গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোতেও ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে।’

সম্পর্কিত

গাজা সীমান্তে লাউডস্পিকারে শোনানো হলো জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণ

‘কাজ শেষ করার’ অঙ্গীকার নেতানিয়াহুর, ফিলিস্তিনে নিহত আরও ৬০

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

২৫ বিলিয়ন ডলারের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করল ইরান

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

মিগ–২৯ পেল ইরান, রাশিয়া–চীন দিচ্ছে ‘বিপুলসংখ্যক’ সর্বাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা

টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বেই হতে পারে গাজার অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তিনিই কেন

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হলে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে না সৌদি আরব

ইয়েমেনে ইসরায়েলের হামলা, বহু হুতি সদস্যকে হত্যার দাবি

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যাঁর মাথার দাম ছিল কোটি ডলার, সেই শারা ভাষণ দিলেন জাতিসংঘে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা