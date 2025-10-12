হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় মার্কিন সেনা মোতায়েন হবে না, তবে...

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ভূমধ্যসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ। ছবি: এএফপি

মার্কিন সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) প্রধান গতকাল শনিবার জানিয়েছেন, তিনি গাজায় গিয়ে যুদ্ধ-পরবর্তী স্থিতিশীলতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মোতায়েন হবে না। তুরস্কের সংবাদমাধ্যম ডেইলি সাবাহ এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

সেন্টকমের প্রধান অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার এক্সে লিখেছেন, তিনি গাজা সফর শেষে ফিরে এসেছেন। সেখানে তিনি সেন্টকমের নেতৃত্বে একটি ‘সিভিল-মিলিটারি কো-অর্ডিনেশন সেন্টার’ গঠনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যা ‘সংঘাত-পরবর্তী স্থিতিশীলতা রক্ষা ও সহায়তার কাজ করবে’।

প্রাথমিকভাবে ২০০ জন মার্কিন সেনা ইসরায়েলে পৌঁছাতে শুরু করেছে। তারা গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণে সহযোগিতা করবে। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী গাজায় মোতায়েনের জন্য একটি বহুজাতিক টাস্কফোর্সের সমন্বয় করবে। এতে মিসর, কাতার, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সেনারা অংশ নিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চলতি বছরের আগস্টের শুরুতে কুপারকে সেন্টকমের নেতৃত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়। মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা মার্কিন সামরিক কমান্ডের প্রধান হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন।

গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন, ইসরায়েল ও হামাস তাঁর প্রস্তাবিত ২০ দফা পরিকল্পনার প্রথম ধাপে সম্মত হয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর ঘোষিত ওই পরিকল্পনায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা, গাজায় আটক সব ইসরায়েলিকে মুক্তি দিয়ে প্রায় ২ হাজার ফিলিস্তিনি বন্দীর বিনিময়, এবং ধীরে ধীরে ইসরায়েলি বাহিনীকে গাজা উপত্যকা থেকে প্রত্যাহার করার কথা বলা হয়েছে।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপে গাজায় হামাসকে বাদ দিয়ে নতুন একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনি বাহিনী ও আরব ও ইসলামি দেশগুলোর সেনাদের নিয়ে একটি নিরাপত্তা বাহিনী গঠন এবং হামাসকে নিরস্ত্র করার বিষয়টিও ওই ধাপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এর আগে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় প্রায় ৬৭ হাজার ২০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। নিরবচ্ছিন্ন হামলায় অঞ্চলটি এখন প্রায় বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

